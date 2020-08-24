富力地產中期純利按年減少５﹒８４％，中期息０﹒３８元人民幣

《經濟通通訊社２４日專訊》富力地產（０２７７７）公布，截至今年６月底止，中期純利
３７﹒９億元（人民幣．下同），按年減少５﹒８４％，每股盈利１﹒０８４９元，派中期息每
股０﹒３８元。
期內，營業額３３５﹒９１億元，按年減少４％；毛利為９９﹒３億元，按年下跌
２３﹒４％；毛利率為２９﹒６％，而來自物業銷售的毛利率為３３﹒５％。權益協議銷售額為
５１０﹒６億元。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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