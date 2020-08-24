【企業盈警】中國大冶有色金屬料中期盈轉虧蝕５０４７億元人民幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國大冶有色金屬（００６６１）發盈警，預期截至今年６月

底止，中期將盈轉虧，錄得約５０４６﹒９萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得

３９０﹒１萬元的淨溢利，收入亦預料將按年減少３０﹒６２％至１２０﹒６億元。

集團指，預期盈轉虧，主要由於今年２月至３月疫情期間，公司附屬公司礦山停產、冶煉廠

低負荷生產、集團硫酸銷售業務的下游客戶停工、及公司主要產品生產及銷售均欠佳。（ｓｋ）

