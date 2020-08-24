《小傳日記》納指創新高，新經濟齊ＧＯ；疫情見緩和，魚缸升到傻

《小傳日記》花旗國上周五（２１日）公布８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值較預期

理想，商業活動重返擴張水平，美股當然彈起，當中納指標指齊齊創收市新高。受外圍帶動，香

江魚缸今朝高開２３８點報２５３５２點。此外，神州創業板改革並試點註冊制順利落地，Ａ股

「孖屐」上揚，刺激魚缸升幅全日最多飆４３７點，多隻重磅佬、科網佬及地產佬造好。有外電

引述知情人士表示，特朗普政府正暗示包括蘋果等花旗國公司可以繼續係神州用微信，ＱＱ（０

０７００）立即坐火箭彈起。再加上亞洲主要「孖屐」表現都非常好，最終魚缸收報２５５５１

點，升４３７點或升１﹒７４巴仙，主板成交１４０１﹒５４億元。國企指數報１０３３６點，

升１２４點或升１﹒２２巴仙。恆生科技指數報７３２９點，升１６１點或升２﹒２５巴仙。

Ａ場走高，上證綜合指數收報３３８５點，升４點或升０﹒１５巴仙。深證成份指數收報１

３６６６點，升１８８點或升１﹒４０巴仙，兩市總成交８９７０﹒７３億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱＵ盤嘜高升近６巴仙，報５４８銀；ＡＩＡ升近半成，報７８﹒５５

銀；大象（００００５）升近１巴仙，報３３﹒９銀；神州移動（００９４１）升逾１巴仙，報

５９﹒０５銀；生發發（００３８８）升逾１巴仙，報３８１銀。



＊納指無得頂美團升唔停，蘋果新機出瑞聲業績摔＊



納指上周五破頂高見１１３２６點，資金繼續炒科網佬。傳主要股東將ＡＤＲ股份轉至港股

，阿里巴巴（０９９８８）揚近半成，報２６４﹒４銀，盤中高見２６６銀創新高；中期扭虧賺

逾６億人幣同獲多間大行唱好的美團（０３６９０）飆逾８巴仙，報２６５﹒８銀，曾高見２７

２銀破頂；京東（０９６１８）炒高近４巴仙，報２９９銀，曾高見３００﹒６元破頂；小米（

０１８１０）升近２巴仙，報１８﹒４４銀；瑞信話管理層對全年快速增長有信心，微盟（０２

０１３）飛起近１１巴仙，報１２﹒１８銀。

手機佬普遍下挫。中期少賺逾五成八嘅瑞聲科技（０２０１８）走低近２巴仙，報５３銀；

傳ｉＰｈｏｎｅ １２要九月中推出，高偉電子（０１４１５）彈起逾半成，報３﹒２４銀；舜

宇光學（０２３８２）升近１巴仙，報１２５銀；丘鈦科技（０１４７８）瀉近半成，報１０﹒

１銀；比亞迪電子（００２８５）跌親近８巴仙，報２７﹒５銀。



＊新確診回落磚頭佬快樂，內房績放榜融創卻不爽＊



本地今日新增９宗新冠肺炎確診及約１２宗初步確診，疫情有持續緩和跡象，本地磚頭佬當

然表現雀躍。九置（０１９９７）飆高逾４巴仙，報３３﹒８５銀；恆基地產（０００１２）揚

逾１巴仙，報３１銀；新地（０００１６）走高逾２巴仙，報１０１﹒９銀；恆隆地產（００１

０１）跳彈近４巴仙，報２１﹒７５銀；長實集團（０１１１３）升近２巴仙，報４２﹒８銀。

內房佬陸續放榜，中海外（００６８８）中期少賺近４巴仙，中期息按年持平，漲近１巴仙

，報２３﹒４５銀；雅居樂（０３３８３）績後獲多間大行上調他屐，揚近半成，報１１﹒０６

銀；龍湖（００９６０）升逾３巴仙，報４０﹒５銀；世茂（００８１３）跳高近３巴仙，報３

４﹒３５銀；融創中國（０１９１８）聽日放榜，潛水近４巴仙，報３４﹒２銀；恆大（０３３

３３）軟近３巴仙，報１８﹒６８銀。



＊又提內循環內需連闖關，水泥佬績優前景唔使愁＊



國家主席習近平要求國內國際雙循環要實現大作為，內需佬持續有得發圍，蒙牛乳業（０２

３１９）上星期五（２１日）獲大摩升他屐至３８銀兼維持「增持」評級，急漲近４巴仙，報３

５﹒６５銀；頤海國際（０１５７９）聽日公布中期業績，今日再創上市新高，收升近半成，報

１１０﹒９銀；海底撈（０６８６２）走高逾２巴仙，報４５﹒４銀；體品佬今日又彈高，李寧

（０２３３１）跳升逾６巴仙，報３４﹒２銀再破頂；安踏體育（０２０２０）揚近３巴仙，報

８６﹒７５銀。

近日水泥價格上揚，加上個別水泥佬業績好，整體板塊今日有唔錯表現。華潤水泥（０１３

１３）中期多賺逾一成一，急飆近８巴仙，報１１﹒５８銀；海螺水泥（００９１４）亦彈近４

巴仙，報５９﹒６；神州建材（０３３２３）揚近４巴仙，報１２﹒０２銀；亞洲水泥（００７

４３）升逾２巴仙，報８﹒４５銀；金隅集團（０２００９）撻低近２巴仙，報１﹒７１銀。請

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