  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 10:47

《真知灼見－溫灼培》建議逐步收割美元淡倉

　　《真知灼見》筆者長遠看淡美元方向雖不變，但也要為短期（未來兩個月內）美元匯價可能
作出的反彈做好心理準備。建議待歐元跌返１﹒１５╱１﹒１６美元再對歐元作出長線吸納。
　　繼疫情及今年６╱７月在美國爆發社會事件後，美國總統特朗普的支持度大受打擊。７月初
，當時是特朗普與民主黨候選人拜登在民調上差距最大的時候；當時特朗普輸給拜登達１０個百
分點以上，但拜登並沒有把握機會將優勢拉開，相反，隨著特朗普相繼借助打出中國牌之下，其
民調卻從後追上。現時拜登在民調中雖仍領先，但差距已收窄到１０個百分點或以下（視乎不同
民調）。下月２９日將舉行首輪總統辯論，這是拜登的弱項；由於先前金融市場主要看拜登勝出
，提防當這預期有變，市場也需隨即在不同市場價格上作出相繼調整。
　
＊慎防愈近大選美元反彈機會愈大＊
　
　　假使特朗普獲連任，這將意味甚麼？這或許意味著美國選民認同特朗普對其他國家的貿易打
壓手法為美國爭取利益。假如這觀念成立，不排除會使特朗普在連任後更肆無忌憚的打亂全球貿
易秩序；屆時提防會因市場避險情緒升溫，而導致美元走強。一點必須理解，歐盟要達致財政統
一還有一段路走，而電子化人民幣又尚未推出，美元未感即時受到威脅。再者，在芝加哥期貨市
場上，美元的最大對頭歐元，其淨持倉合約張數已近２０萬張的極端之數，即使歐元作調整也屬
合理，屆時美元或將出現突如其來的強勁反彈。或許這一切未必會於本周發生，但愈臨近大選提
防美元作反彈機會愈大。
　
＊本周焦點鮑威爾發言＊
　
　　最後提提大家，本周市場焦點相信將離不開於周四（２７日）舉行的全球央行年會
（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ）。聯儲局主席鮑威爾將於周四率先發言。市場關注在聯儲局因疫
情而大量印鈔下將如何對未來通脹帶來影響。由於今次是繼７月底聯儲局議息會後，鮑威爾首次
於公開場合發言；市場關注過了約一個月後，鮑威爾將如何看美國的最新經濟形勢。除了全球央
行年會，從本周五（２８日）開始，中國國有五大銀行，將會陸續公布今年上半年的業績。市場
關注在疫情下國內五大銀行的經營狀況以衡量整個中國的經濟環境。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長　阿里季績有驚喜大行紛升目標價
財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差　港股周下跌69點　科指跑贏
中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏　九毛九16元入博再破頂
財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金