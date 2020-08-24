《真知灼見－溫灼培》建議逐步收割美元淡倉

《真知灼見》筆者長遠看淡美元方向雖不變，但也要為短期（未來兩個月內）美元匯價可能

作出的反彈做好心理準備。建議待歐元跌返１﹒１５╱１﹒１６美元再對歐元作出長線吸納。

繼疫情及今年６╱７月在美國爆發社會事件後，美國總統特朗普的支持度大受打擊。７月初

，當時是特朗普與民主黨候選人拜登在民調上差距最大的時候；當時特朗普輸給拜登達１０個百

分點以上，但拜登並沒有把握機會將優勢拉開，相反，隨著特朗普相繼借助打出中國牌之下，其

民調卻從後追上。現時拜登在民調中雖仍領先，但差距已收窄到１０個百分點或以下（視乎不同

民調）。下月２９日將舉行首輪總統辯論，這是拜登的弱項；由於先前金融市場主要看拜登勝出

，提防當這預期有變，市場也需隨即在不同市場價格上作出相繼調整。



＊慎防愈近大選美元反彈機會愈大＊



假使特朗普獲連任，這將意味甚麼？這或許意味著美國選民認同特朗普對其他國家的貿易打

壓手法為美國爭取利益。假如這觀念成立，不排除會使特朗普在連任後更肆無忌憚的打亂全球貿

易秩序；屆時提防會因市場避險情緒升溫，而導致美元走強。一點必須理解，歐盟要達致財政統

一還有一段路走，而電子化人民幣又尚未推出，美元未感即時受到威脅。再者，在芝加哥期貨市

場上，美元的最大對頭歐元，其淨持倉合約張數已近２０萬張的極端之數，即使歐元作調整也屬

合理，屆時美元或將出現突如其來的強勁反彈。或許這一切未必會於本周發生，但愈臨近大選提

防美元作反彈機會愈大。



＊本周焦點鮑威爾發言＊



最後提提大家，本周市場焦點相信將離不開於周四（２７日）舉行的全球央行年會

（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）。聯儲局主席鮑威爾將於周四率先發言。市場關注在聯儲局因疫

情而大量印鈔下將如何對未來通脹帶來影響。由於今次是繼７月底聯儲局議息會後，鮑威爾首次

於公開場合發言；市場關注過了約一個月後，鮑威爾將如何看美國的最新經濟形勢。除了全球央

行年會，從本周五（２８日）開始，中國國有五大銀行，將會陸續公布今年上半年的業績。市場

關注在疫情下國內五大銀行的經營狀況以衡量整個中國的經濟環境。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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