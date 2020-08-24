【恒指季檢】宏利：恒指行業變動和新股類型，反映經濟結構的轉變

《環富通基金頻道２４日專訊》香港恆生指數公司宣布，納入同股不同權公司及第二上市公

司至旗下基準恆生指數（恆指）。對恆指來說，這是逾１０年來最重大的指數編算方法修訂。宏

利投資管理大中華區股票部高級組合經理方君明探討有關改革對恆指和投資者的啟示，以及評估

指數變動可能帶來的投資機遇。



＊恆生指數變動，為投資者帶來機遇＊



恆生指數公司在５月就應否納入大中華區域（即香港、中國內地、澳門及台灣）的同股不同

權公司及第二上市公司，公布有關的諮詢總結，其後在２０２０年８月１４日宣布就三隻恆指成

分股作出變動，其中兩隻新貴為同股不同權公司。上述變動將於２０２０年９月７日起生效。

恆生指數公司亦將對恆指進行長達六個月的全面檢討，範圍涵蓋多方面，包括組合和挑選成分股

、成分股數目、權重，以及行業和地域分布。

在此期間，恆指成分股數目或會增加至５０隻以上。



＊自然演化＆



恆指納入以「新經濟」行業為主的同股不同權及第二上市公司，將帶來多方面的啟示。首先

，該行相信恆指有望減少現時偏重金融股的情況，改善市場的代表性。就此而言，這屬於指數的

自然演化進程，但不會過於劇烈。投資者需留意，指數調整並非百分百完全以規則為本，當中還

包括委員會從質量方面的考慮。這方法應可降低極度偏向新經濟股的機會，確保指數具廣泛市場

的代表性。

從估值角度來看，該行預期納入新成分股後，恆指的市盈率及每股盈利增長，至少會在短期

至中期內上升。然而，數隻成分股的變動，料不會令指數的波幅顯著增加。



＊對投資者有何意義＊



恆指成分股出現變動，意味海外投資者可繼續全方位把握中國股票投資主題──這股動力源

於ＭＳＣＩ明晟指數納入Ａ股而起，其後推動離岸和在岸中國股票之間的分隔逐漸消除。該行認

為以美國預託證券形式上市的中概股「回歸」及生物科技公司首次公開招股，不但可進一步加強

港股市場的廣度和深度，亦可為投資者提供吸引的高增長股票選擇。因此，恆指納入新的行業和

股票，亦標誌著上述動力獲得正式認可，而且變得更為具體。

撇開外資因素，中概股回歸反映亞洲投資者的需求和監管框架已到達臨界點，新經濟公司能

藉此於香港可靠地尋求股本融資。這也有望吸引更多南向投資資金流入。然而，這會否提高內地

投資者的投資額和持股量，仍要取決於中國證券監督管理委員會（中證監）是否願意放寬在岸零

售投資者南向投資的規例，例如廢除投資者須至少持有５０萬元人民幣資產的門檻。



＊趨勢與機遇＊



強而有力的政策推動，加上長期低息的前景，無可避免令中國創意行業的投資增長加快，以

大灣區尤甚。該行認為，對於超大型、消費、金融和專業服務相關企業而言，香港市場是享負盛

名的服務提供者，擁有一流基建，可說是進行首次公開招股的首選目的地。因此，該行相信恆指

成分股行業變動和新股上市類型將準確反映香港經濟結構的轉變。



＊總結＊



香港股票市場正經歷一個主要結構性演變。部分舉措已見成效，並陸續有其他措施出台。舉

例來說，修訂生物科技公司的上市指引取得成果，預期可繼續吸引更多生物科技公司在香港交易

所主板上市。恆指修訂編算方法及恆生科技指數的推出，只是反映這趨勢的部分事例。

機遇方面，同股不同權及第二上市公司一般來自高增長的新經濟行業，投資者可利用新帶來

的投資機遇。此外，對於同股不同權等新股份類別，投資者可考慮從環境、社會及管治（ＥＳＧ

）的角度作深入分析，以確保股東權利不會受損。（ｈｏ）

