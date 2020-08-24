《宏觀論勢－李依萊》企業重啟之路

《宏觀論勢》第二季業績期來臨，市場憂慮疫情衝擊企業盈利，因此預期每股收益將大幅下

降。但在缺乏企業資訊的情況下，仍然難以準確預計盈利結果。儘管最近經濟數據改善似乎有所

支持股市，符合企業重啟帶動經濟復甦的主題趨勢，但中美兩國緊張局勢進一步加劇。

利率降低加上各國央行推出強勁貨幣措施，為各股市的估值倍數擴張提供充足動力。不過，

主要指數存在高集中性風險，加上市場憂慮第二波疫情，為股市帶來潛在阻力。投資者應從增長

型和防守型股票向周期型和價值型股票進行戰術性輪換，而擁有大量科技股和健康護理股的投資

者可在一定程度上獲利回吐。

第二季業績報告已經開始，市場預期標普５００指數的每股收益將按年大幅下降４２％。數

碼化趨勢的推動，加上低利率的環境，為美國增長型股票年初至今的強勁表現提供了有利條件。

然而，市場集中度創新高，對綜合指數表現構成風險。超大市值科技股的指數權重過大，可能令

標普５００指數容易受到行業或企業衝擊影響。

推動從增長型股票輪換至價值型╱周期型股票的潛在因素包括：（ａ）美國新增病例減少，

以及疫苗研發取得進展；（ｂ）受疫情衝擊的行業盈利向正值修正；及（ｃ）未來幾周政府有望

進一步推行財政刺激措施。

在中國內地和香港方面，中美緊張局勢升級，為市場增加不確定性。第二季宏觀數據顯示經

濟活動繼續復甦，基建和地產活動優於預期。雖然整體零售增長仍為負值，但網上零售額繼續保

持強勁增勢。第二季的反彈可能減少政府在短期內加大政策支持力度的意欲，但政府仍有可能降

低政策利率。

７月份，在岸Ａ股（滬深３００）市場的表現優於中國離岸、香港和亞洲（日本除外）的股

市。以當前的中國Ａ股市場強勁表現與２０１４至２０１５年的漲勢相比，目前的形勢相對更「

健康」，整體槓桿控制較佳，貨幣寬鬆政策亦更有針對性及更為嚴謹。如有必要，政府將隨時準

備介入，預先阻止「２０１５年的股市漲勢」重演。

按照目前水平，ＭＳＣＩ中國指數的估值或偏高，比歷史平均值高２個標準差。恆生科技指

數的推出將利好市場情緒，而隨著與其掛勾的交易所買賣基金有望推出，將為被動式基金引入資

金。鑑於估值偏高，加上中美關係再度升溫以及第二季業績可能令人失望的情況下，市場將更加

動盪，並容易受整合和獲利回吐的影響。中美關係將在短期內增加不確定性，並成為中國股市的

最大憂慮因素。

如果地緣政治緊張局勢升級，Ａ股市場將比中國離岸股市處於更佳位置。

隨著基礎建設固定資產投資保持穩健，加上房地產固定資產投資增長加速，與基建和建築相

關的行業，例如工程機械和建築材料等，亦有望受益於周期性復甦。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

