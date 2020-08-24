《保險觸覺－黎柱基》意外保險提供無形保障

《保險觸覺》新型冠狀病毒疫情持續擴大，各界也很鼓勵大家在家「動」起來。運動不只可

以進健康，更有助紓緩壓力。不過，在日常生活中，很多人都曾在做運動時不慎受傷，輕則擦損

扭傷，嚴重者則可能傷及關節肌肉，甚至骨折。除了令心身受創外，更要面對漫長的醫療及復康

過程，也要承擔相關的醫療費用，故在運動時應要戴上保護裝備外，也最好有一份全面的意外保

險計劃，為我們提供無形的保障。

運動時受傷看似是家常便飯之事，特別是沒有專業教練在旁指導，在家只觀看教學視頻或使

用儀器，稍一不慎失去平衡，都可能令身體受傷，當中更以關節、腳掌及腳踝為高危受傷部位。

尋常運動也有嚴重受傷機會

即使因運動而受傷的個案很常見，但其後果可能非常嚴重，不能忽視當中的危險性。曾有受

保人平日每星期都會踢一、兩場足球，但有次因為對手太過勇猛，意外時踢中受保人的腳掌，結

果令他的腳掌骨骨折，需要即時送院及做手術治理，同時其復康之路也非常之長。據香港醫學會

資料，成人下肢骨折痊癒的時間約為１２至１６星期，大多數需要住院治療，意味著醫療費用也

不能輕視，期間的經濟收入也可能中斷。



＊承保意外後１２個月醫療費＊



假如傷者有投保意外保險，保單於這時就可發揮保障功效，由意外發生後的１２個月內的有

關醫療費用，受保人均可向保險公司提出索償，當中包括註冊中醫、跌打醫師或針灸醫療的診療

開支。至於保障金額，則視乎不同保險公司及計劃級別而定，個別計劃的意外醫療費用最高保障

金額可達５萬港元。

假如受保人有需要住院治療，連續住院５日或以上，亦可獲每日住院現金津貼，最長可達

３６５日，讓受保人及其家人不用擔心因受傷住院而令收入大減，可以無後顧之憂地靜養。



＊留意投保年齡限制及不保事項＊



最後，大家要留意在投保前應細閱及比較不同意外保障計劃的保障條款和涵蓋範疇，其中更

要特別注意投保條件及不保事項。在家運動空間有限，更應該盡力而為，運動前後宜多做伸展運

動，減低受傷風險。

一般而言，意外保險設有年齡限制，年滿１８至６５歲的市民方可投保，另外也設有一些不

保事項，如以職業身份參與體育運動、任何疾病，從事警務、消防或軍事工作。大家如有任何疑

問，可向保險公司或理財顧問查詢清楚。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

