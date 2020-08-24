科網股熱炒恒生科指升１６１點，恒指漲４３７點收２５５５１

《經濟通通訊社２４日專訊》美股三大指數上周五（２１日）造好，納指標指更創收市新高

，加上中國創業板改革並試點註冊制順利落地Ａ場揚升，帶動今日港股亦有升勢。恆指高開後續

揚，以全日最高位２５５５１點收市，上升４３７點或１﹒７４％，主板成交１４０１﹒５４億

元增加１８﹒６５％；國企指數報１０３３６，升１２４點或升１﹒２２％。恆生科技指數報

７３２９，升１６１點或升２﹒２５％。

Ａ場方面表現理想，上證綜合指數報３３８５點，升４點或升０﹒１５％，成交

３４５６﹒８３億元人民幣。深證成分指數報１３６６６點，升１８８點或升１﹒４０％，成交

５５１３﹒９０億元人民幣。兩市成交達８９７０﹒７３億元人民幣，較上交易日增逾６％。

至於重磅藍籌今日亦揚升，表現最佳為騰訊（００７００），全日升５﹒７９％，報５４８

元。其他重磅股普遍向上，友邦保險（０１２９９）急漲４﹒６６％，報７８﹒５５元；港交所

（００３８８）升１﹒２２％，報３８１元；中移動（００９４１）升１﹒１１％，報

５９﹒０５元；匯控（００００５）升０﹒７４％，報３３﹒９元。



＊本港疫情回穩地產餐飲股齊揚，翠華揚近５％＊



香港肺炎疫情有所回落，而政府亦正觀察確診宗數下降情況，考慮逐步放寬食肆晚間堂食限

制，而戲院、美容院及運動場等地亦有望重開，帶動餐飲股與收租股上漲。四大快餐股包括大家

樂（００３４１）升４﹒０３％，報１８﹒０８元；大快活（０００５２）揚２﹒６１％，報

１８﹒８８元；翠華（０１３１４）走上４﹒８４％，報０﹒３２５元；太興（０６８１１）升

３﹒１５％，報１﹒３１元。稻香（００５７３）亦升５﹒６８％，報０﹒９３元。

地產股亦揚升，領跑行業的有九置（０１９９７），揚升４﹒４８％，報３３﹒８５元，其

他地產股亦升，恆隆地產（００１０１）升３﹒５７％，報２１﹒７５元；領展（００８２３）

揚２﹒２８％，報６２﹒８５元；新地（０００１６）走高２﹒０５％，報１０１﹒９元；長實

（０１１１３）升１﹒５４％，報４２﹒８元；信置（０００８３）微升１﹒７５％，報９﹒３

元；恆基地產（０００１２）升１﹒１４％，報３１元；新世界發展（０００１７）升上

０﹒８６％，報４０﹒８５元。



＊賭業股普遍回吐，藍籌銀娛、金沙齊軟約２％＊



早前澳門疫情回穩而放寬旅遊限制，資金流入炒高賭股，而今日現回吐。領跌的是藍籌股銀

娛（０００２７）和金沙（０１９２８），前者軟２﹒２５％報６０﹒９元，後者下行

１﹒７５％收３３﹒６元。其他賭股方面，澳博（００８８０）跌１﹒５３％，報１０﹒３元；

永利澳門（０１１２８）跌１﹒０８％，報１４﹒６８元；美高梅（０２２８２）軟０﹒１９％

，報１０﹒５６元，惟新濠國際（００２００）微升０﹒３４％，報１７﹒５元。

金股今日則揚升，其中表現最為理想的有紫金礦業（０２８９９），該公司公布中期純利增

三成至約２４﹒２１億元人民幣，表現理想領跑金股，全日揚升４﹒４１％，報５﹒２１元，而

中國黃金（０２０９９）亦理想走高４﹒８５％，報８﹒８７元。其他金股包括恆興黃金

（０２３０３）升１﹒０４％，報３﹒９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒４３％，

報１４１６﹒５元；招金礦業（０１８１８）微升０﹒４４％，報９﹒１１元；山東黃金

（０１７８７）則無升跌，報２１﹒６元。



＊ＡＴＭＸ有炒作齊揚，騰訊揚近６％領跑行業＊



ＡＴＭＸ今日有炒作，由於日前傳華府擬放寬美企在內地使用微信軟件，加上阿里股東加快

轉換港股，騰訊與阿里（０９９８８）今日有追捧，前者揚升５﹒７９％報５４８元，後者則走

高４﹒５９％報２６４﹒４元。美團（０３６９０）則揚升８﹒４％，報２６５﹒８元；將於本

周三（２５日）公布業績的小米（０１８１０）亦升１﹒５４％，報１８﹒４４元。

水泥價格上漲，帶動水泥股上漲，其中華潤水泥（０１３１３）中期多賺一成一，今日股價

揚７﹒６２％，報１１﹒５８元領跑同業。其他水泥股亦普揚，遠大住工（０２１６３）升

４﹒１７％，報３７﹒５元；海螺水泥（００９１４）升３﹒８３％，報５９﹒６元；中國建材

（０３３２３）走高３﹒６２％，報１２﹒０２元。惟金隅集團（０２００９）走低１﹒７２％

，報１﹒７１元；西部水泥（０２２３３）亦跌０﹒６１％，報１﹒６３元。（ｊｃ）

