《每周華語－黃溢華》世界紛亂、回歸平和

《每周華語》漢語平和者：和平、和睦是也；日語「平和」表示沒有紛爭的狀態，而「和平

」反指處於紛爭狀態，變為沒有紛爭的狀態。世界紛亂，我們仍要維持心境平和，處變不驚為要

。亞洲各國，面對新一浪的地緣政局挑戰，各國均在中美角力中不易取捨自身的角色。爭取「平

和」，談何容易。



國際社會地緣關係日見緊張，而香港不幸成為各大國爭奪話語權的焦點之一，近月香港的經

濟氣氛進一下滑。股市╱樓市相對穩定，可惜疫情未可及時消散使工作╱收入╱消費低迷，與內

地經濟連接仍見需時，對外的經濟活動又失去了重心，因而經濟表現一時間仍在尋底之中。世界

紛亂，天災又多。美國１１月大選，自然重要之事。但目下之美國本土民調，筆者以為參考價值

不太大，因為選舉可以在短時間之中起很大意想不到的變數：表面特朗普落後拜登，但１１月前

後亦可追上，大勝機會仍然存在。



疫情以外，近十多年全球經濟都因為巨大財赤及「任印」紙鈔而扭曲了資產╱資本市場。科

研╱科技提升了生產力，但亦改變了全世界的競爭方向。財赤成為各國的核心困難。人口不斷增

加，國家福利支出巨大，全球化倒退之中，短期可能壓縮經濟增長。不幸疫情仍未解決，即使中

國首先走出疫情重啟經濟，由於失去全球互動，只靠本土「力量」亦見事倍功半。



日本也好，亞洲各國也好，各自面對自身的困難。中國天災╱水災今年特多，仍在花氣力去

應付。日本自１９８５╱１９９０年之後，經濟已失方向，即使仍有動力，日本面對不停的天災

、人口老化及疫情局限，不斷「任印」廿多年，通縮形勢仍存在。明治維新１５０年，得失乃不

易下定論。日本開國面對西方，學習西方再自我改造、吸收，可惜走入了軍國主義。二戰之後有

成就，可惜１９８５╱１９９０年成為美金融企業的「點心」：資產市場及股市倒下，步入巨大

通縮期，今天仍未能走出困局。事實上，日本自１９０５年戰勝沙俄，之後的卅多年，不斷現代

化、工業化，自行設計了戰機╱戰艦，又全球派員學習。１９２０╱１９３０年代的廿年，中國

積弱太深，各國在中國土地爭取不少利益，而「九．一八」甚而「七．七」事變，中國也反抗乏

力甚而未見真正的團結。



《日本近百年史綱》（臧廣恩著，１９０９－１９７９）寫於明治維新一百年（１９６８）

。其中提及了美╱英╱日海權分配：表面日本只可建造相對美英較小的總噸位戰艦，但其中美╱

英容許太平洋「不設防」：即亞洲只有日本有現代化的艦隊航行，多少大意且讓日本至少在海權

上，間接於亞洲「稱霸」，「不設防」及軍力失衡明顯，且日本成功建造了戰鬥機及秘密建造了

「大和╱武藏」兩艘巨大姊妹主力艦：使日本的海空軍實力甚強，偷襲了珍珠港，幸美航母羣仍

在，否則今天亞洲地緣政局便必改寫。但自二戰之後，美國海空軍便自然成為太平洋的「保護傘

」：但１９７０╱１９７２年美中「合」而迎來了４０年有多的「合作」，平衡互動卅多年，今

天走到一個全新的「平衡」時空，「合」╱「分」之間，仍以平和為佳。但１１月美大選，誰入

主白宮，仍有很大的變數。因而未來半年，乃中美政經互動方向關鍵的時刻。



顏惠慶先生（１８７７－１９５０）也好，日本的上海領事清水芳次郎也好，都是１９２０

╱１９３０年代中日兩國活躍的外交官。歷史自身停不了，也不是幾個偉人可以改變。今天急現

紛亂的世界，也有其「根」可尋！二次大戰前後，很多事情都無真正解決。但人命損失太大，由

一戰起始到二戰結束的４０年：地球出現了前所未有的地緣局勢及現代化的軍事戰爭！人類更使

用了原子彈。現代科學全面融入了軍事活動。１９４５至２０２０年，至少美元仍主導全球。金

本位、銀本位消失了，代之而起的是「美元本位」；可「任印」且看似永不倒下的美元世界，但

這是真的嗎？世間那有任印的「財富」？不勞而獲無成本的回報？國際貿易使全球連接也是戰事

之起因。



美國步入大選期，誰入主白宮當然左右地緣角力的方向。但中日歐英自身亦同步有變化，互

動結果難料，因而不宜盲目只看美國１１月的大選結果。事實上，經濟步入通縮期機會日大，而

只靠股樓市高企也不可能長久支持全球經濟穩定於「浮沙」之上。中美關係重要，但不宜只看這

一「因素」：因為只要某一地區不穩，經濟也可往下沉！《資深市場人士 黃溢華》



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