【國安立法】回應美制裁，中國銀保監：香港聯繫匯率制度基礎穩固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》就美國國務院和財政部以「破壞香港自治
」為由，宣布制裁１１名中國中央政府部門和香港特區官員，中國銀保監會發言人就《金融時報
》等媒體記者採訪時表示，目前香港的聯繫匯率制度基礎穩固、金融市場總體運行平穩，將會支
持中資金融機構依法合規開展業務，為包括香港居民、企業提供金融服務。
銀保監發言人稱，美方有關行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，
對此堅決反對。目前，香港金融市場總體運行平穩，聯繫匯率制度基礎穩固，這也反映出國際市
場對香港充滿信心。祖國大陸是香港繁榮穩定的堅強後盾。我們堅信，香港的國際金融中心地位
不但不會削弱和動搖，而且未來還會更加繁榮更加穩固。
＊美方做出有損香港金融穩定動作，是與世界人民存心做對＊
負責人指出，長期以來，美國經常濫用所謂「長臂管轄」，利用金融霸權搞所謂「單邊制裁
」。美方將國內法凌駕國際法之上，對金融機構正常開展業務橫加干涉，不僅缺乏法律效力，也
違背市場經濟原則，受到了國際社會的一致譴責。香港是最重要的國際金融中心之一，涉及到許
多國家和企業的經濟利益，各國金融機構，包括美國的許多金融機構，都在香港有業務聯繫和商
業存在。美方做出任何有損香港金融穩定的動作，都不僅是與中國人民故意為敵，而且也是與世
界人民包括美國人民存心做對。美國是現行國際金融體系的最主要參與者，也是最大受益人，奉
勸美國政府不要一意孤行，不要幹搬起石頭砸自己腳的事情。我們始終相信，合作和協商是解決
中美經貿、金融問題的唯一正道。
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