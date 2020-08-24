【人行操作】中證報：人行近期投放屬「補水」而非「灌水」

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回

購操作、６００億元１４天期逆回購操作，對沖今日到期的５００億元逆回購，單日放水

１１００億元。８月７日以來，人行已連續１２個工作日開展逆回購操作，操作量累計達

１﹒３３萬億元，累計淨投放７５００億元。

官媒《中國證券報》報道指，逆回購操作、ＭＬＦ操作、國庫現金定存操作紛紛上場，人行

近兩周內打出了一套資金投放組合拳，無論是投放力度還是持續時間，亦或者是工具手段多樣性

，近幾個月來頗為少見。但報道強調，人行近期資金投放仍屬於對沖性質，是「補水」而非「灌

水」。



＊超儲率將回升，貨幣市場利率上升進入尾聲＊



金融機構超儲率通常被用作衡量銀行體系流動性，從５月開始，超儲率不斷下降。據人行披

露，６月末超儲率為１﹒６％，比去年同期低０﹒４個百分點，接近流動性偏緊的２０１７年同

期水平。

報道引述民生證券首席宏觀分析師解運亮稱，預計８月超儲率變動不大。９月是一個關鍵時

點，若要超儲率保持在１﹒１％－１﹒２％，則人行需淨投放約２６００億元基礎貨幣；若要超

儲率持平於６月的１﹒６％，則人行需淨投放約１１０００億元基礎貨幣或降準。無論採取何種

方式，人行加大投放力度是可以期待的。

中金公司指出，未來幾個月，財政存款隨著財政支出逐步投放，疊加中期借貸便利

（ＭＬＦ）放量，超儲率會逐步回升，從而抑制回購利率繼續上行。中金料，貨幣市場利率的上

升基本進入尾聲。（ａｃ）

