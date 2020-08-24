【支付變局】人行：數字貨幣試點未拓展至房地產買賣等大額交易

《經濟通通訊社２４日專訊》隨著監管加快布局數字貨幣，一則有關深圳二手房交易已開始
使用數字貨幣且銀行大額轉帳無法兌換成紙幣的傳言在微信群瘋狂傳播。惟內媒引述人行相關人
士表示，目前數字人民幣試點應用場景為小額零售，並沒有拓展房地產買賣等大額支付場景。另
外，數字人民幣與紙鈔一樣是法定貨幣，是可以１：１雙向兌換的。（ｗｌ）
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