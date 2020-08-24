《股林淘金－林家亨》經濟有復甦，美股再創高

《股林淘金》美國上周五（２１日）公布的經濟數據良好，二手房屋銷售按月上升
２４﹒７％，好過市場預期的１４﹒６％。美股轉跌回升，道指收市時報升１９０點，納指上升
４６點，再創新高紀錄。
預計今日（２４日）港股跟隨美股上升，可守在２５０００點之上，短期朝向保歷加通道頂
線２５５０２點進發。若Ａ股配合升勢，恆指可在本月內再挑戰更高水平。阿里巴巴
（０９９８８）在美股創上新高記錄，今日股價料挑戰２６１元水平附近或以上。東風汽車
（００４８９）發盈警，表示２０２０上半年業績受新冠肺炎疫情影嚮，半年盈利下降達六成，
但第二季後復工復產正常，業務應會回復正常。
＊利益申報：本人持有東風汽車
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
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