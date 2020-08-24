【大國博弈】美國在台協會會長出席金門追思會，美台斷交以來首次

《經濟通通訊社２４日專訊》在台灣，昨日（２３日）是金門炮戰６２周年，當地舉行公祭

暨追思活動，總統蔡英文參與活動，為陣亡將士上香獻花，而最令人關注的是，美國在台協會

（ＡＩＴ）處長酈英傑出席追思活動，是歷來首次，反映美台關係的微妙變化。ＡＩＴ是美國國

務院在台灣設置的民間非營利組織，但其台北辦事處實質辦理相當於美國大使館的館務。

ＡＩＴ在社交帳戶發文表示，兩位美國軍官在金門炮戰與台灣同袍一同抵禦大陸，期間英勇

殉職，紀念活動一再提醒，安全合作是美台夥伴關係極重要一環，是建立在多年來的「真朋友，

真進展」歷史之上。

１９５８年８月，解放軍向台灣發動隔海炮擊，攻擊金門的軍事目標和圍困金門，台灣軍方

隨後反擊，雙方炮擊超過一個月，期間雙方海軍艦艇和空軍亦多次開火，同年１０月初解放軍放

棄封鎖金門，改為逢單日炮擊、雙日不炮擊的常規行動，直至１９７９年１月１日和美國建交後

，大陸才正式宣布停止炮擊。



＊傳大陸戰機「騷擾」蔡英文返台，台方稱屬媒體臆測＊



國民黨元老、台灣的前總統馬英九表示，戰火無情，若能維繫和平，就不應再讓自己的子弟

，甚至美國的子弟被戰爭奪走生命，暗中批評蔡英文把台灣推向戰爭邊緣。蔡英文則直接向馬英

九喊話，稱在台灣內部尋找敵人沒有意義，更反駁馬英九的想法與台灣民意、國際社會有嚴重落

差。

另有台媒報道，在蔡英文乘搭飛機返回台灣本島時，解放軍有戰機在西南海域盤旋１７３分

鐘，台灣的空軍稱事件屬媒體臆測內容，民進黨立委王定宇認為報道可能是「擺烏龍」。

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