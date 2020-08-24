  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 11:18

【大國博弈】楊潔篪訪南韓，雙方同意疫情穩定後促成習近平訪韓

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪
出訪新加坡及南韓兩大亞洲鄰國。上周六（２２日）在釜山，同南韓國家安保室長徐薰舉行磋商
。南韓青瓦台發言人姜珉碩表示，中韓商定待新型冠狀病毒疫情穩定後，便力促中國國家主席習
近平訪韓行程。
　　據《新華社》報道，楊潔篪積極評價中韓關係保持良好勢頭，雙方攜手抗疫，兩國疫情得到
有效控制，各領域合作扎實推進，成為國際典範。中方願同韓方共同努力，加強高層交往和戰略
溝通，積極推進發展戰略對接，發掘和培育雙邊合作新增長點，活躍經貿和人文交流，推動中韓
戰略合作夥伴關係邁上新台階。
　　楊潔篪又指，中方主張發展相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，願同韓方加強
多邊領域國際合作，維護多邊主義和自由貿易，又支持韓方發揮中日韓合作主席國作用，推動區
域經濟一體化。
　　至於《韓聯社》報道，中韓雙方就韓中聯防聯控、高層往來等雙方關切話題，以及韓半島和
國際局勢等事宜進行交流，雙方還探討加速推進自貿協定第二階段談判、爭取年內簽署《區域全
面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）、挖掘對接南韓新南方和新北方政策與中國一帶一路倡議的
示範項目等多邊合作事宜。中韓亦認為有必要在年內舉行韓中日領導人會議，及討論包括南北韓
局勢在內的國際事務。
　　南韓另外呼籲中方為擴大韓中航線及簽證發放對象等提供協助。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長　阿里季績有驚喜大行紛升目標價
財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差　港股周下跌69點　科指跑贏
中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏　九毛九16元入博再破頂
財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金