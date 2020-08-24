【大國博弈】楊潔篪訪南韓，雙方同意疫情穩定後促成習近平訪韓

《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪

出訪新加坡及南韓兩大亞洲鄰國。上周六（２２日）在釜山，同南韓國家安保室長徐薰舉行磋商

。南韓青瓦台發言人姜珉碩表示，中韓商定待新型冠狀病毒疫情穩定後，便力促中國國家主席習

近平訪韓行程。

據《新華社》報道，楊潔篪積極評價中韓關係保持良好勢頭，雙方攜手抗疫，兩國疫情得到

有效控制，各領域合作扎實推進，成為國際典範。中方願同韓方共同努力，加強高層交往和戰略

溝通，積極推進發展戰略對接，發掘和培育雙邊合作新增長點，活躍經貿和人文交流，推動中韓

戰略合作夥伴關係邁上新台階。

楊潔篪又指，中方主張發展相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，願同韓方加強

多邊領域國際合作，維護多邊主義和自由貿易，又支持韓方發揮中日韓合作主席國作用，推動區

域經濟一體化。

至於《韓聯社》報道，中韓雙方就韓中聯防聯控、高層往來等雙方關切話題，以及韓半島和

國際局勢等事宜進行交流，雙方還探討加速推進自貿協定第二階段談判、爭取年內簽署《區域全

面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）、挖掘對接南韓新南方和新北方政策與中國一帶一路倡議的

示範項目等多邊合作事宜。中韓亦認為有必要在年內舉行韓中日領導人會議，及討論包括南北韓

局勢在內的國際事務。

南韓另外呼籲中方為擴大韓中航線及簽證發放對象等提供協助。（ｅｙ）

