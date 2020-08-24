【大國博弈】趙立堅：美國圍獵中企是經濟霸凌，支持相關企業維權

《經濟通通訊社２４日專訊》ＴｉｋＴｏｋ宣布將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳

動的行政令提起訴訟，另有部分ＷｅＣｈａｔ（微信國際版）在美用戶組成的聯盟提起訴訟要求

阻止美有關禁用微信行政令的實施。對此，中國外交部發言人趙立堅回應表示，中方支持相關企

業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

趙立堅強調，美國個別政客企圖致ＴｉｋＴｏｋ、ＷｅＣｈａｔ、華為等中國企業於死地，

其根源就是患了「逢中必反症」，強行將意識形態標簽打在中國企業身上，這些人打著國家安全

的幌子圍獵ＴｉｋＴｏｋ等中國企業，充斥著謊言和污蔑，其性質是欺行霸市、巧取豪奪。

第二，美國個別政客針對ＴｉｋＴｏｋ等個別企業的胡作非為，實質是對某一領域取得領先

優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌，這些企業都是行業翹楚，是非常優秀的國際

化公司，美國個別政客害怕非美國企業的強大和成功，因此不惜動用國家力量百般打壓。這是對

美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，是對國際規則的踐踏，也是對全球化浪潮下各

國科技創新交流合作的破壞。世人只會對美國的這些強盜行徑看得更加清楚。

美國國務卿蓬佩奧２１日回答ＴｉｋＴｏｋ有關提問時稱，美方並非針對成功的中國企業，

而是針對給美國國家安全帶來風險的中共實體或受中共驅使的商業實體。（ｗｌ）

