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24/08/2020 17:33

【大國博弈】外交部回應「脫鈎論」：中美不是非此即彼可相互成就

　　《經濟通通訊社２４日專訊》針對美國總統特朗普的中美「脫鈎論」，中國外交部發言人趙
立堅於今日的例行記者會上表示，中美理應以合作而不是脫鈎來推動兩國關係的發展，而試圖通
過脫鈎解決自身面臨的問題，終將進一步損害本國企業和民眾的利益。
　　趙立堅稱，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相
互成就。他重申，中美關係面臨當前的嚴重困難，責任完全在於美方。他並強調，中國永遠不稱
霸，但從不畏強權。（ｗｌ）

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