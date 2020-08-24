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24/08/2020 09:30

【創板改革】１８隻創板註冊制新股全高開，卡倍億、康泰價飆４倍

　　《經濟通通訊社２４日專訊》深圳創業板今日改革落地，首批１８隻試點註冊制企業上市，
集體高開，帶動創業板指今早高開０﹒８％。部分創板新股錄得股價倍升，康泰醫學
（深：３００８６９）目前表現最強，高開４﹒４倍，卡倍億（深：３００８６３）漲４﹒３倍
，表現最差的美暢股份（深：３００８６１）開市亦錄得３７﹒１％的升幅。
　　根據改革後的創業板規則，新股在上市前５日不設漲跌幅限制，盤中設置３０％、６０％兩
檔停牌指標，各停牌１０分鐘。
　　深交所總經理沙雁今早宣布創業板註冊制首批企業上市儀式開始，首批１８家企業、中介機
構嘉賓，各省代表與各路媒體到場參會。

表列創業板註冊制首批新股開市表現：

股份（編號）　　　　　　　　　　　開市價　　　　　　變幅　　　　　　　發行價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
鋒尚文化（深：３００８６０）　２２２﹒００元　　升　６０﹒８５％　　１３８﹒０２元
美暢股份（深：３００８６１）　　６０﹒００元　　升　３７﹒１１％　　　４３﹒７６元
藍盾光電（深：３００８６２）　　７０﹒００元　　升１０６﹒２０％　　　３３﹒９５元
卡倍億　（深：３００８６３）　　９９﹒００元　　升４２６﹒９０％　　　１８﹒７９元
南大環境（深：３００８６４）　１３３﹒００元　　升　８５﹒４７％　　　７１﹒７１元

大宏立　（深：３００８６５）　　５５﹒００元　　升１７２﹒３０％　　　２０﹒２０元
安克創新（深：３００８６６）　１３０﹒００元　　升　９６﹒０２％　　　６６﹒３２元
聖元環保（深：３００８６７）　　３８﹒００元　　升　９６﹒４８％　　　１９﹒３４元
杰美特　（深：３００８６８）　　６７﹒９４元　　升　６４﹒６６％　　　４１﹒２６元
康泰醫學（深：３００８６９）　　５５﹒００元　　升４４１﹒３０％　　　１０﹒１６元

歐陸通　（深：３００８７０）　　７５﹒００元　　升１０３﹒７０％　　　３６﹒８１元
回盛生物（深：３００８７１）　　６３﹒９０元　　升　９０﹒１２％　　　３３﹒６１元
天陽科技（深：３００８７２）　　４６﹒６９元　　升１１８﹒８０％　　　２１﹒３４元
海晨股份（深：３００８７３）　　４９﹒１６元　　升　６０﹒０３％　　　３０﹒７２元
捷強裝備（深：３００８７５）　１６０﹒００元　　升２０１﹒３０％　　　５３﹒１０元

蒙泰高新（深：３００８７６）　　５９﹒００元　　升１９３﹒７０％　　　２０﹒０９元
金春股份（深：３００８７７）　　４８﹒００元　　升　５７﹒１７％　　　３０﹒５４元
維康藥業（深：３００８７８）　　７７﹒００元　　升　８６﹒２６％　　　４１﹒３４元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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