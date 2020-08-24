【創板改革】１８隻創板註冊制新股全高開，卡倍億、康泰價飆４倍

《經濟通通訊社２４日專訊》深圳創業板今日改革落地，首批１８隻試點註冊制企業上市，

集體高開，帶動創業板指今早高開０﹒８％。部分創板新股錄得股價倍升，康泰醫學

（深：３００８６９）目前表現最強，高開４﹒４倍，卡倍億（深：３００８６３）漲４﹒３倍

，表現最差的美暢股份（深：３００８６１）開市亦錄得３７﹒１％的升幅。

根據改革後的創業板規則，新股在上市前５日不設漲跌幅限制，盤中設置３０％、６０％兩

檔停牌指標，各停牌１０分鐘。

深交所總經理沙雁今早宣布創業板註冊制首批企業上市儀式開始，首批１８家企業、中介機

構嘉賓，各省代表與各路媒體到場參會。



表列創業板註冊制首批新股開市表現：



股份（編號） 開市價 變幅 發行價

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鋒尚文化（深：３００８６０） ２２２﹒００元 升 ６０﹒８５％ １３８﹒０２元

美暢股份（深：３００８６１） ６０﹒００元 升 ３７﹒１１％ ４３﹒７６元

藍盾光電（深：３００８６２） ７０﹒００元 升１０６﹒２０％ ３３﹒９５元

卡倍億 （深：３００８６３） ９９﹒００元 升４２６﹒９０％ １８﹒７９元

南大環境（深：３００８６４） １３３﹒００元 升 ８５﹒４７％ ７１﹒７１元



大宏立 （深：３００８６５） ５５﹒００元 升１７２﹒３０％ ２０﹒２０元

安克創新（深：３００８６６） １３０﹒００元 升 ９６﹒０２％ ６６﹒３２元

聖元環保（深：３００８６７） ３８﹒００元 升 ９６﹒４８％ １９﹒３４元

杰美特 （深：３００８６８） ６７﹒９４元 升 ６４﹒６６％ ４１﹒２６元

康泰醫學（深：３００８６９） ５５﹒００元 升４４１﹒３０％ １０﹒１６元



歐陸通 （深：３００８７０） ７５﹒００元 升１０３﹒７０％ ３６﹒８１元

回盛生物（深：３００８７１） ６３﹒９０元 升 ９０﹒１２％ ３３﹒６１元

天陽科技（深：３００８７２） ４６﹒６９元 升１１８﹒８０％ ２１﹒３４元

海晨股份（深：３００８７３） ４９﹒１６元 升 ６０﹒０３％ ３０﹒７２元

捷強裝備（深：３００８７５） １６０﹒００元 升２０１﹒３０％ ５３﹒１０元



蒙泰高新（深：３００８７６） ５９﹒００元 升１９３﹒７０％ ２０﹒０９元

金春股份（深：３００８７７） ４８﹒００元 升 ５７﹒１７％ ３０﹒５４元

維康藥業（深：３００８７８） ７７﹒００元 升 ８６﹒２６％ ４１﹒３４元

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（ｅｙ）

