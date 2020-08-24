【創板改革】創板１８新股全高收，康泰曾飆２９倍收升１０倍

《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》深圳創業板今日改革落地，首批１８隻試點註冊制

企業上市，集體高開，部分錄得股價倍升，帶動創業板指愈升愈有，全日收升１﹒９８％，報

２６８４﹒６３點，創業板全日成交２２８９億元（人民幣．下同），較上周五（２１日）成交

大增４０﹒９５％。１８隻新股總成交２３０億元，佔創業板總成交１０％。

首批上市新股之中，有１０隻股份升幅超過１倍，其中康泰醫學（深：３００８６９）一開

市即暴力拉升４﹒４倍，午後股價一漲再漲，收市前１０分鐘該股陷入瘋狂狀態，股價一度爆發

至３０８元，較發行價１０﹒１６元高出２９﹒３倍，但在頃刻間股價即墜地，最終收市報

１１８元，盡管仍較發行價高出１０﹒６倍數，但和最高位相比價值損失６２％。

卡倍億（深：３００８６３）為表現第二強新股，全日收漲７﹒４倍，但其他股份的升幅則

不算亮眼，天陽科技（深：３００８７２）漲２﹒６倍，大宏立（深：３００８６５）升

２﹒３倍。至於表現最差的鋒尚文化（深：３００８６０）及美暢股份（深：３００８６１），

全日亦錄得４３﹒１％及６０﹒１％的升幅。

根據改革後的創業板規則，新股在上市前５日不設漲跌幅限制，盤中設置３０％、６０％兩

檔停牌指標，各停牌１０分鐘。



表列創業板註冊制首批新股全日開市表現：



股份（編號） 收市價（元） 變幅 發行價（元）

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鋒尚文化（深：３００８６０） １９７﹒５０ ＋ ４３﹒１％ １３８﹒０２

美暢股份（深：３００８６１） ７０﹒０６ ＋ ６０﹒１％ ４３﹒７６

藍盾光電（深：３００８６２） ６４﹒６８ ＋ ９０﹒５％ ３３﹒９５

卡倍億 （深：３００８６３） １５８﹒４５ ＋ ７４３﹒３％ １８﹒７９

南大環境（深：３００８６４） １６６﹒０２ ＋ １３１﹒５％ ７１﹒７１



大宏立 （深：３００８６５） ６６﹒００ ＋ １３０﹒９％ ３６﹒８１

回盛生物（深：３００８７１） ６１﹒８５ ＋ ８４﹒０％ ３３﹒６１

天陽科技（深：３００８７２） ７６﹒５３ ＋ ２５８﹒６％ ２１﹒３４

海晨股份（深：３００８７３） ５７﹒９９ ＋ ８８﹒８％ ３０﹒７２

捷強裝備（深：３００８７５） １４５﹒００ ＋ １７３﹒１％ ５３﹒１０



蒙泰高新（深：３００８７６） ６０﹒５５ ＋ ２０１﹒４％ ２０﹒０９

金春股份（深：３００８７７） ５８﹒８０ ＋ ９２﹒５％ ３０﹒５４

維康藥業（深：３００８７８） ８１﹒０４ ＋ ９６﹒０％ ４１﹒３４

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