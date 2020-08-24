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24/08/2020 15:16

【創板改革】創板１８新股全高收，康泰曾飆２９倍收升１０倍

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》深圳創業板今日改革落地，首批１８隻試點註冊制
企業上市，集體高開，部分錄得股價倍升，帶動創業板指愈升愈有，全日收升１﹒９８％，報
２６８４﹒６３點，創業板全日成交２２８９億元（人民幣．下同），較上周五（２１日）成交
大增４０﹒９５％。１８隻新股總成交２３０億元，佔創業板總成交１０％。
　　首批上市新股之中，有１０隻股份升幅超過１倍，其中康泰醫學（深：３００８６９）一開
市即暴力拉升４﹒４倍，午後股價一漲再漲，收市前１０分鐘該股陷入瘋狂狀態，股價一度爆發
至３０８元，較發行價１０﹒１６元高出２９﹒３倍，但在頃刻間股價即墜地，最終收市報
１１８元，盡管仍較發行價高出１０﹒６倍數，但和最高位相比價值損失６２％。
　　卡倍億（深：３００８６３）為表現第二強新股，全日收漲７﹒４倍，但其他股份的升幅則
不算亮眼，天陽科技（深：３００８７２）漲２﹒６倍，大宏立（深：３００８６５）升
２﹒３倍。至於表現最差的鋒尚文化（深：３００８６０）及美暢股份（深：３００８６１），
全日亦錄得４３﹒１％及６０﹒１％的升幅。
　　根據改革後的創業板規則，新股在上市前５日不設漲跌幅限制，盤中設置３０％、６０％兩
檔停牌指標，各停牌１０分鐘。

表列創業板註冊制首批新股全日開市表現：

股份（編號）　　　　　　　　　收市價（元）　　變幅　　　　　　　　發行價（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
鋒尚文化（深：３００８６０）　１９７﹒５０　　＋　　４３﹒１％　　１３８﹒０２
美暢股份（深：３００８６１）　　７０﹒０６　　＋　　６０﹒１％　　　４３﹒７６
藍盾光電（深：３００８６２）　　６４﹒６８　　＋　　９０﹒５％　　　３３﹒９５
卡倍億　（深：３００８６３）　１５８﹒４５　　＋　７４３﹒３％　　　１８﹒７９
南大環境（深：３００８６４）　１６６﹒０２　　＋　１３１﹒５％　　　７１﹒７１

大宏立　（深：３００８６５）　　６６﹒００　　＋　１３０﹒９％　　　３６﹒８１
回盛生物（深：３００８７１）　　６１﹒８５　　＋　　８４﹒０％　　　３３﹒６１
天陽科技（深：３００８７２）　　７６﹒５３　　＋　２５８﹒６％　　　２１﹒３４
海晨股份（深：３００８７３）　　５７﹒９９　　＋　　８８﹒８％　　　３０﹒７２
捷強裝備（深：３００８７５）　１４５﹒００　　＋　１７３﹒１％　　　５３﹒１０

蒙泰高新（深：３００８７６）　　６０﹒５５　　＋　２０１﹒４％　　　２０﹒０９
金春股份（深：３００８７７）　　５８﹒８０　　＋　　９２﹒５％　　　３０﹒５４
維康藥業（深：３００８７８）　　８１﹒０４　　＋　　９６﹒０％　　　４１﹒３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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