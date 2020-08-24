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即市新聞

24/08/2020 13:05

【ＦＯＣＵＳ】改革增科技戰底氣，創板「價值投資」仍需時

　
　　【ＦＯＣＵＳ】有「中國版納斯達克」之稱的創業板周一（２４日）迎來歷史性改革。註冊
制、漲跌幅翻倍、「價格籠子」……加上１８隻新股集中上市贈興且首５日不設漲跌幅限制－－
北京加快市場改革，扶植上海、深圳乃至香港三大集資重地，增加中美科技戰底氣用意明顯。
　　對投資者而言，擁有逾８００隻股票的創業板存量市場，迎來高低波幅可達４０％的「新玩
法」，游資打板難度增加有助股價更趨市場化，但管理層祈盼的「價值投資」或仍需時日。
　
＊註冊制加快成長型企業上市融資步伐＊
　
　　侵侵周日（２３日）又在霍士電視台出口術「中美經濟有可能脫勾」，內地資本市場改革周
一即再跨一大步。繼去年７月科創板於上海鳴鑼登場，逾百家硬核科技企業借註冊制登陸資本市
場後，有「中國版納斯達克」之稱的深圳創業板市場同迎來註冊制。
　　有別於審核制，以信息披露為核心的註冊制無疑將加快成長型企業上市融資步伐，今年上半
年，得益大量科技新股登陸科創板，上交所力亞港交所（００３８８）、紐交所摘得全球ＩＰＯ
冠軍。老牌創業板加入註冊制之列將令上海、深圳爭奪潛在上市公司的競爭升溫，但最大贏家勢
是一眾捲入中美科技戰的創新創業型企業，畢竟「有錢好辦事」將大大增加研發領先技術的底氣

　　以上周二（１８日）登陸科創板的芯原股份（滬：６８８５２１）為例，儘管截至上半年仍
未錄盈利，但「全球第七的半導體ＩＰ授權商」及擁有７納米晶片設計能力的光環，令其股價至
今已升逾２﹒３倍。同樣，今日登陸創業板、擁新能源車線纜概念的卡倍億
（深：３００８６３），股價半日升幅逾５﹒２倍。
　
＊擴漲跌幅遏游資，估值高仍顯投機性＊
　
　　再看創業板改革的另兩大動作，擴大存量公司及相關基金日漲跌幅至２０％，以及在連續競
價時段設置２％「價格籠子」，都被視作遏制游資惡意炒作，推廣價值投資及吸引長線投資者的
舉措。
　　按游資過去的打板玩法，通常是以１０％漲停價掛牌買入相關個股，誘導散戶跟風；即使炒
作失敗，虧損幅度最多約１８％；而當漲跌幅限制倍增至２０％後，最高虧損可達３３％。此外
，交易波幅擴大，將令借助槓桿入市的散戶增加戒心，長期來看，有利股價更趨市場化。
　　不過，註冊制及擴大漲跌幅將加速擠泡沫過程，還是令科技泡沫在政治正確引路下進一步膨
脹？看看年初至今漲約三成的中證信息技術指數、創業板最貴股票與最平股票之間的估值差異已
投資者，回歸價值投資的重要理念」或仍需時日。

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