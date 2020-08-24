  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 10:05

《融天納地－溫天納》內地經濟亮點仍存

　　《融天納地》不少朋友認為內地經濟挑戰甚巨大，外部面臨科技圍堵，內部面臨需求不足。
然而上周內地公布７月份經濟數據，內地上月經濟態勢繼續向好，其中生產改善步伐暫停，需求
恢復仍有持續，面對需求和生產間改善的異步差異，前者某程度上壓抑了後者回升力度，未來內
地經濟恢復的核心焦點在需求。７月份財政支出同比顯著回升，這意味著財政刺激穩需求措施逐
步落實，隨著政府持續發債及相關資金的運用，財政支出有望持續較快增長，為穩內需提供助力

　
　　儘管部分市場人士認為指標未如預期般迅速增長，經濟復甦發展表徵上並不平衡。不過，筆
者再深入研判數據發展趨勢，了解到數據中實際上仍存不少亮點，儘管下半年的不確定因素尚未
消散，特別是中美關係及美國大選，但內地經濟有較大機會恢復潛在增長。
　
　　政策方面，早前召開的國務院常務委員會重點關注於「六保」，保就業和保市場主題為會議
的重要內容。觀察內地高頻經濟數據，房地產成交略止跌，農產品批發價格繼續上升，大環境景
況不俗，這些為國家經濟的復甦背景帶來一定的基礎。
　
　　對比內地疫情，環球疫情仍未樂觀，全球範圍內新增病例數目維持高位，部分國家和地區的
第二波疫情有加劇跡象，不僅西班牙日新增病例數已超過第一波疫情高峰水平，韓國此前日新增
病例數近期也出現明顯反彈。經濟數據方面，美國零售同比增長速度雖仍在改善之中，但季度調
整環比增長速度則出現明顯弱化，邊際改善力度看似不足。上周公布的美國聯儲局議息會議紀要
顯示，官員不僅對經濟前景保持審慎，而且此前積極的貨幣刺激調控意願也有所弱化，進而導致
資本市場一度失望。
　
　　政治一日都嫌長，圍繞環球焦點，沒有因素能超越美國大選的影響，然而政治因素不斷變化
，筆者將在未來數周持續分析。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長　阿里季績有驚喜大行紛升目標價
財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差　港股周下跌69點　科指跑贏
中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏　九毛九16元入博再破頂
財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金