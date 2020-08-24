《融天納地－溫天納》內地經濟亮點仍存

《融天納地》不少朋友認為內地經濟挑戰甚巨大，外部面臨科技圍堵，內部面臨需求不足。

然而上周內地公布７月份經濟數據，內地上月經濟態勢繼續向好，其中生產改善步伐暫停，需求

恢復仍有持續，面對需求和生產間改善的異步差異，前者某程度上壓抑了後者回升力度，未來內

地經濟恢復的核心焦點在需求。７月份財政支出同比顯著回升，這意味著財政刺激穩需求措施逐

步落實，隨著政府持續發債及相關資金的運用，財政支出有望持續較快增長，為穩內需提供助力

。



儘管部分市場人士認為指標未如預期般迅速增長，經濟復甦發展表徵上並不平衡。不過，筆

者再深入研判數據發展趨勢，了解到數據中實際上仍存不少亮點，儘管下半年的不確定因素尚未

消散，特別是中美關係及美國大選，但內地經濟有較大機會恢復潛在增長。



政策方面，早前召開的國務院常務委員會重點關注於「六保」，保就業和保市場主題為會議

的重要內容。觀察內地高頻經濟數據，房地產成交略止跌，農產品批發價格繼續上升，大環境景

況不俗，這些為國家經濟的復甦背景帶來一定的基礎。



對比內地疫情，環球疫情仍未樂觀，全球範圍內新增病例數目維持高位，部分國家和地區的

第二波疫情有加劇跡象，不僅西班牙日新增病例數已超過第一波疫情高峰水平，韓國此前日新增

病例數近期也出現明顯反彈。經濟數據方面，美國零售同比增長速度雖仍在改善之中，但季度調

整環比增長速度則出現明顯弱化，邊際改善力度看似不足。上周公布的美國聯儲局議息會議紀要

顯示，官員不僅對經濟前景保持審慎，而且此前積極的貨幣刺激調控意願也有所弱化，進而導致

資本市場一度失望。



政治一日都嫌長，圍繞環球焦點，沒有因素能超越美國大選的影響，然而政治因素不斷變化

，筆者將在未來數周持續分析。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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