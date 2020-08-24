《匯市一周－徐惠芳》觀望央行年會消息，外幣整固

《匯市一周》為期３日的傑克遜霍爾（ＪＡＣＫＳＯＮ ＨＯＬＥ）全球央行年會本周四

（２７日）開幕，美聯儲主席鮑威爾將在會議上講話。此外，美國兩黨財政刺激政策談判、英歐

脫歐進展，有關疫情和疫苗的進展仍然是市場焦點。周一（２４日）關注：德國７月零售銷售年

率及月率、美國第二季度ＧＤＰ年化季率修正值、美國上周首次申領失業救濟金人數等。



８月２７日舉行一年一度的傑克遜霍爾全球央行財長年會，每年年會均受到市場矚目，焦點

在各國財長在會議上透露其貨幣政策和金融市場的看法，有關貨幣政策的言論將可能影響市場波

動，值得高度關注。今年年會主題為「展望未來十年：對貨幣政策的影響」，聯儲局主席鮑威爾

將會就貨幣政策框架評估發表講話，投資者希望從其講話中得到更清晰的貨幣政策指引。



上周美聯儲公布會議記錄，美聯儲沒有明確表態未來的具體政策走向，但是其寬鬆大方向並

不會有本質性變化，美國大選帶來政策不確定性，中長期打壓美匯指數。



美國就業市場數據惡化，債券收益率下滑，地緣政局持續緊張，均繼續支持金價。金價近期

在每盎司１９２０美至１９８０美元間交投。不過，新冠疫苗研發進展可能打壓黃金需求。



＊美就業數據欠佳＊



美國上周首次申領失業救濟金人數意外回升至１００萬人以上，截至８月１５日一周，首次

申領失業救濟金人數經季節調整後為１１０﹒６萬人，高於預估的９２﹒５萬人，前周上調至

９７﹒１萬人。樂觀情緒逆轉，在過去的２２周中，有２１周人數在１００萬以上。美匯指數上

周五（２１日）歐市在９３﹒３５水平整固，上方阻力９３﹒９５、９４﹒６０。



截至８月２１日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ Ｔｒｕｓｔ）

的黃金持倉量為１２５２﹒３８噸，按日不變；同日，ｉＳｈａｒｅｓ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ

黃金持有量５０３﹒２９噸，按日增加１﹒２８噸。金價現時在每盎司１９３３美元左右，趨勢

整固，上方阻力１９７５、２０２０美元。



瑞士７月季調後實際出口月率為２﹒３％，前值７﹒９％修正至８﹒１％；７月季調後實際

進口月率為１﹒１％，前值５﹒５％修正至５﹒１％。美元兌瑞郎現時在０﹒９１２５的１０天

、２０天均線水平上落，５０天均線阻力在０﹒９３１５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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