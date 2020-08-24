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即市新聞

24/08/2020 14:19

《金石為開－黃威》美國政策無進展，黃金上攻乏力

　　《金石為開》上周美國新一輪疫情援助計劃仍無絲毫進展，而美聯儲會議紀要沒有提及國債
收益率管理的問題，令市場頗感失望。另一方面，美國７月ＰＭＩ指數意外強勁，美元震盪回升
。黃金上周三（１９日）急跌抹去周初的不俗升幅，後續表現依然不佳。全周金價沖高回落，累
計下跌０﹒１％。
　
　　美聯儲７月會議紀要顯示，ＦＯＭＣ的委員們認為５月和６月出現的就業快速反彈勢頭可能
已經放緩，鑑於經濟前景不確定性的增加，數位委員建議可能需要進一步放寬政策。不過美聯儲
目前還處於觀望狀態，尚無新的行動，對於市場期待的利率曲線管理也並不積極。ＦＯＭＣ甚至
在討論最終將支持利率上升的條件，這無疑令投資者感到頗為失望。此外，儘管早前美國財長曾
表示上周有望達成有關新一輪救助計劃的協議，但事實是白宮並未與民主黨進行磋商。由於未見
短期內出台新刺激政策的可能，黃金多頭只能再度撤退，拱手讓出周初建立的優勢。
　
　　另一方面，上周三美元也由低位彈升，終結了五連跌勢頭，日線ＲＳＩ形成明顯的底背離信
號。雖然美國８月１５日當周初請失業人數超預期上升一度打壓了市場預期，令美元指數回軟，
惟沽壓並不明顯。而８月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值升至一年半高位，又再度提振了美元走
勢。近日美元指數陰陽燭交錯但逐漸抬升，空頭有撤退之勢，對黃金的威脅正在加大。
　
　　而黃金中線的超買壓力並未完全消化，做多交易仍擁擠，這可能導致金價陷入較長時間的整
理。短線來看，金價在周三（２６日）急挫後的反彈力度欠奉，並很快陷入美元帶來的壓力之下
，形成下降三角形。日線ＲＳＩ回落至５０附近徘徊，ＭＡＣＤ下跌動能柱也沒有明顯收縮。保
歷加通道下軌目前位於１９０５美元左右，但中軌開始走平，後市可能隨著空頭攻勢加強而掉頭
回落，屆時下軌支持也會隨之下移。投資者不可掉以輕心，建議短線以候高造淡為主。
　
　　本周重點關注美國７月耐用品訂單初值、ＰＣＥ物價指數及二季度ＧＤＰ修正值；另外，尤
其需要注意鮑威爾周四在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ央行年會上的講話。
《六福金融分析師　黃威》
　
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