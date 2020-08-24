《陶冬天下－陶冬》脫歐談判乏進展，聯儲政策待突破

《陶冬天下》上周三件大事：１）英國與歐盟的貿易談判未見寸進，英國硬脫歐的風險與日

俱增；２）聯儲７月會議紀要顯示ＦＯＭＣ未討論國債利率管理等政策選項，與市場預期不同；

３）中美之間審核第一輪貿易談判進展的會議始終未能落實，市場擔心兩國關係進一步惡化。儘

管三大利空當頭，Ｓ＆Ｐ５００卻抹平３月股災以來的所有損失，ＦＡＡＮＧ加特斯拉所代表的

新經濟股價更一飛衝天，蘋果市值突破２萬億美元。中港股市對中美關係的擔心比美國股市更大

。受到聯儲會議紀要的影響，美國國債市場走強，十年期國債利率輾轉下滑到０﹒６３％之下，

德國國債也有類似的表現。英歐貿易談判不順利，英鎊匯率下跌，歐元亦有下挫。黃金先升後回

，一周下來又回到起點。ＯＰＥＣ＋希望在未來兩個月減少產量以彌補過去兩個月的超產，但市

場沒有感覺，布蘭特原油跌，美西期油升。



英國與歐盟貿易談判，上周在幾乎沒有進展中結束，歐盟談判代表以「失望、驚訝和擔心」

來形容談判結果。雙方仍在糾纏談判程序，聚焦點完全不存在，據報首相約翰遜甚至指令英方談

判代表「談不成就離開吧」。以目前談判代表層面的情緒，一個月內彼此談成一個框架協議的機

會幾乎為零。首相約翰遜１０月參加歐盟峰會時候，動之以情地說服其他歐盟領袖是可能的，但

是他本人的態度似乎想做相反的事情。在年底之前雙方談成貿易協定並得到２７國議會批准的窗

口期正在迅速消失，英國在沒有與歐洲簽署貿易協議下脫離歐洲的機會不小，筆者相信這種局面

會引起商界和市場的普遍擔心，對英鎊資產和匯率也可能產生負面影響。歐元匯率與歐洲股市也

會受到影響。年底脫歐，是約翰遜政府自我設定的，他自己也一直堅持如此，但是並非不可調整

的。如果無協議硬脫歐，而又無法和忙於選舉的美國達成貿易協議，這場脫歐對於英國可能是經

濟災難、市場災難。但是如果約翰遜改口延後脫歐時間，對英國是好事，但對他的政治信用又是

一場災難。預計英脫歐在下半年再次成為市場題材。



聯儲公開市場委員會上周公布了６月份會議紀要，決策者對美國經濟因為疫情所帶來的不確

定性深感擔憂，「部分與會者」認為需要進一步放寬貨幣政策，「另一部分與會者」認為擴大財

政刺激是必須的。的確，上周的初領失業救濟人數連續第三次高過市場預期，反映美國經濟經歷

過初始的反彈之後陷入另一波低迷，近一個月大企業申請破產保護的數量也急劇增加。然而在具

體行動上，聯儲不僅沒有行動，連潛在的政策工具的討論也不太熱衷，與會者沒有決定為國債利

率設天花板，這被債市人士看作缺乏「ｗｈａｔｅｖｅｒ」的氣概。筆者相信，美國經濟的復甦

之路漫長、曲折和痛苦，ＦＯＭＣ需要採納新的政策工具的機會頗大，

ｙｉｅｌｄ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（管理利率曲線）、ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｔａｒｇｅｔ（

通脹管理）等手段都有可能出現，只是時間的問題。下周末Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會是探

討非迫切性政策工具的一個好的平台。不管甚麼時候推出、使用任何新工具，聯儲的央媽角色未

變，美國乃至全球的寬鬆貨幣環境未變。



本周焦點：聯儲Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會（２７－２８日）、美國共和黨全國代表大

會（２４－２７日）、中美貿易談判視頻會議（如果有的話）。數據上，美國的ＰＣＥ數據最重

要，７月個人收入會有較大下挫，８月更慘。耐用消費品訂單則受惠於汽車訂單與交付而大升。

歐洲第二季度ＧＤＰ公佈修正，預計德國確認初始的－１０﹒１％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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