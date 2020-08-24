《缸邊隨筆－石鏡泉》買物聯網股

《缸邊隨筆》物聯網，是未來１０年、２０年的經濟重心，甚麼是物聯網？



在百度上有個介紹，最簡單的如下：



物聯網（Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ，簡稱「ＩｏＴ」）是指通過各

種信息傳感器、射頻識別技術、全球定位系統、紅外感應器、激光掃描器等各種裝置與技術，實

時採集任何需要監控、連接、互動的物體或過程，採集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、

位置等各種需要的信息，通過各類可能的網絡接入，實現物與物、物與人的泛在連接，實現對物

品和過程的智能化感知、識別和管理。物聯網是一個基於互聯網、傳統電訊網等的信息承載體，

它讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象形成互聯互通的網絡。



再詳細的，可看全文－－「百度百科：物聯網」。如你認為看文有勞眼神，就不妨找個空檔

來聽聽馬雲在２０１７年的一個演講－－「馬雲在２０１７年世界物聯網無錫峰會的演講」，筆

者愚見，凡是想投資於科技股的，都應一再三地聽聽馬雲這篇演講，你就會找到未來１０年、２

０年的一個超萬億的市場。



不少人談５Ｇ，只是講其速度較４Ｇ快多少，看電影是否流暢，但只是談到了５Ｇ最無經濟

價值，起碼是不可以給你生活費的一面，傾電話、看電影，對筆者言，九成九是有消費無建設之

事。



特朗普打壓華為，一直是遏了華為的手機，可知華為之志豈止在Ｍａｔｅ？



華為近月創了個紀錄，在珠穆朗瑪峰，天下第一高峰，達成了通話。在天下第一高峰上通話

是攞景定贈興，華為爭的是甚麼，是第一個在天下第一高峰上達成通話的第一機？任正非會是爭

這些虛榮的人？當然不。



大家用手機時，也知道有些地方是收不到訊號的，這是因為有樓房、山川的阻隔，要破這些

阻隔，就是在一些高樓上裝上發射桿，居高臨下，就可一「網」無遺。



＊物聯網關鍵不是乜Ｇ＊



但地球地表廣大，尚有７成是海洋，怎可以一一裝上發射桿？很簡單，月光光照地堂，放個

衛星上天，轉傳訊號便是，華為就是用上衛星，做到在天下第一高峰－－珠穆朗瑪峰，完成通訊

。這個天下第一峰的通訊，不必用５Ｇ手機，用４Ｇ也可以，所以關鍵不是乜Ｇ，而是衛星。特

朗普打華為的手機，而不是打華為的萬物互聯，是「打了蚊髀，但打不了牛髀」，而中國，不是

華為，已在數年前開始部署了。



２０１８年１２月，中國航天科工集團所屬的航天行雲科技有限公司發起，匯聚了來自國內

從事商業衛星的科研、製造、運營、服務、應用和金融資本６大領域１４６家單位的中國首個「

天基物聯網產業聯盟」，留意是６大領域，１４６家單位，陣容不小；他們工作是在組成由衛星

星座替代地面通訊基站，實現全球範圍內全天候萬物互聯，根據麥肯錫預測，預計在２０２５年

前，天基物聯網產值可達５６００億至８５００億美元。麥肯錫是全球知名的公司業務評估家，

老番說的，怕沒有多少人敢話中國車大炮，說回來，可聽說美國有這樣計劃、發展？



有「狂龍」馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），即是造電動車那位，有提出過「星鏈」

（Ｓｔａｒｌｉｎｋ），但至今還是提，未見行動。就算「狂龍」有了「星鏈」，但美國有萬物

「製造業」去互聯嗎？但中國就可以萬物互聯。



２０１９年１１月，中國將打造首個「天基物聯網」系統，兩顆試驗衛星於２０１９年年底

發射，這個「天基物聯網」命名為「行雲工程」，將通過構建由８０顆低軌道通訊小衛星的星座

系統，發揮全球覆蓋的通訊功能。華為在珠穆朗瑪峰的通話就是這個「天基物聯網」的前哨。



＊中國「天基物聯網」試兵＊



８月２０日，國家航天局表示，我國高分辨率對地觀測系統，高分七號衛星正式投入使用，

這衛星先主要在地理信息、城鄉建設監測、農業調查等這些要高精度、高分辨率的，其意不言而

喻，萬物互聯，不能精準，不能高分辨，聯了也無用，所以這是試兵啦！



萬物互聯有甚麼股好買？不少人立聯想到鐵塔（００７８８）。的確要用上鐵塔，但亦不必

用上鐵塔，用衛星嘛。萬物互聯是個新事物，有甚麼新業務，目前要等發展後才知，一如百年前

有汽車之初時，有誰會想到有汽車保險，就算想到有，當時也沒有汽車保險股可買。



對我們一般凡人言，要用上萬物互聯，基本上可體現在智能交通、智能家居、公共安全等等

領域。



在發展這些新事物、新秩序前，是有連串的事要先處理：



（１）技術標準的統一與協調；



（２）管理平台的問題；



（３）成本問題╱資金問題；



（４）安全性問題。



這些問題，一日未理順，是否只宜先求知，後投資呢？有些事，急不得。

《資深投資者 石鏡泉》



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