【新冠肺炎】僱主確診印傭未安排檢疫，張竹君認「甩漏」致歉

《經濟通通訊社２４日專訊》東區醫院一名在內科病房留院近一個月、患有白血病的４４歲

印傭，初步確診新型肺炎，其後追蹤發現她的僱主在７月底確診，令５２名曾同房病人有染疫風

險須檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據初步調查，當時將檢疫令人手傳遞予另一團隊執

行，惟現時找不到印傭的檢疫令。她指平日有機制覆檢密切接觸者是否已送檢疫，印傭是確診僱

主的密切接觸者，承認今次過程及溝通可能「有些甩漏」，就事件致歉，會檢討並研究將流程電

子化。（ｃｌ）

