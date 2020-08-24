法庭裁定黎智英涉嫌恐嚇東方記者表證成立

《經濟通通訊社２４日專訊》壹傳媒集團創辦人黎智英於２０１７年參與六四集會時涉嫌恐

嚇記者案，法院裁定案件表證成立。黎智英不自辯亦不傳召證人。

案件早上在西九龍法院續審，由案發當日一名在場採訪的東方報業集團記者作供。他指當日

在維園採訪期間，突然聽到黎智英高聲責駡另一名在場同事，因此舉起器材拍攝。（ｃｌ）

