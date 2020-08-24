【新冠肺炎】澳門六成學校９月１日開學

《經濟通通訊社２４日專訊》根據澳門教育暨青年局資料，大部分學校會在２０２０╱

２０２１學年的９月初開學，其中９月１日開學的學校逾６０％、９月２日約１５％，其餘在９

月３日或以後開學。

當局指，大部分學校已配合行政當局的呼籲，於開學日不同教育階段採取分時段或分日期開

學。（ｃｌ）

