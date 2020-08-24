  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 16:03

【新冠肺炎】澳門六成學校９月１日開學

　　《經濟通通訊社２４日專訊》根據澳門教育暨青年局資料，大部分學校會在２０２０╱
２０２１學年的９月初開學，其中９月１日開學的學校逾６０％、９月２日約１５％，其餘在９
月３日或以後開學。
　　當局指，大部分學校已配合行政當局的呼籲，於開學日不同教育階段採取分時段或分日期開
學。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2020
《神州經脈》TikTok擬訴華府　企業微信海外版易名疑避制裁
中國故事24/08/2020
【創板改革】創板18新股全高收　康泰醫學曾飆29倍收升10倍
財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】阿里股東轉換港股　騰訊傳華府放寬微信　齊漲4%
FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金