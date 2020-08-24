【企業盈警】訓修實業料中期除所得稅後利潤按年大幅下降

《經濟通通訊社２４日專訊》訓修實業（０１９６２）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期除所得稅後利潤將按年錄得大幅下降。

主要由於新冠肺炎疫情爆發所帶來的重大負面影響，需就產品銷售向客戶提供特別折扣；以

及由於該期間的不利市況，導致產品組合與２０１９年同期相比由銷量較低，但利潤較高的人髮

接髮產品轉向銷量較高但利潤較低的辮子產品。（ｃｗ）

