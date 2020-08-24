新創建（００６５９）３２億元售城巴新巴，減值虧損７億元

《經濟通通訊社２４日專訊》新創建（００６５９）公布，以３２億元出售持有城巴及新巴

的新創建交通服務全部股權予包括漢思能源（００５５４）等所組財團，因預計將訂立買賣協議

，已於截至６月３０日止年度綜合財務報表中確認減值虧損約７億元，預計於交易完成後不需確

認重大收益或虧損。

該集團指，於完成時收取現金２４﹒９億元。完成後，視乎專營巴士業務達成若干中期業務

發展目標而定，該財團將分３期，即第三、第五及第六個周年分別支付３﹒５５億元、１﹒６億

元及１﹒９５億元。新創建交通服務於去年底資產淨值約４１﹒７１億元，而截至去年６月３０

日止年度純利８９０萬元，按年跌約９４﹒５３％。

至於財團由Ｔｅｍｐｌｅｗａｔｅｒ Ｂｒａｖｏ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（ＴＢＨＬ）、漢思能源及Ａｓｃｅｎｄａｌ Ｇｒｏｕｐ所組合營企業分別持有約９０﹒８％

、８﹒６％及０﹒６％權益。ＴＢＨＬ由英國專業銀行Ｉｎｖｅｓｔｅｃ ＰＬＣ旗下控制及管

理的國際私募股權基金和一家獨立組合公司Ｖｉｃｔｏｒｉａ ＳＰＣ Ｌｔｄ擁有。至於

Ａｓｃｅｎｄａｌ Ｇｒｏｕｐ為一家跨界別機構，透過實施解決方案以促成公共運輸體驗。



＊套現作營運資金可把握商機＊



該集團指，出售符合可持續長期發展、審慎風險管理及整體持份者創造價值而優化業務組合

的策略，而所獲額外財務資源可把握商機，套現用於一般營運資金。該集團指，出售決策過程中

已考慮買方背景、經驗及業務意圖。買方承諾將與新創建交通服務管理層及員工合作保持服務，

並利用財團及其股東在國際市場經驗以進一步發展業務。（ｗｈ）

