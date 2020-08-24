【企業盈喜】星光文化（０１１５９）料中期溢利升１﹒６倍

《經濟通通訊社２４日專訊》星光文化娛樂（０１１５９）公布，預期截至６月３０日止中

期綜合淨溢利約１２１０萬元，比去年同期升約１﹒６３倍。

該集團指，整體表現改善主因經營開支、行政開支及融資成本合共減少約３３００萬元及毛

利增加約６２０萬元，然而被其他收入淨額及減值虧損撥回淨額合共減少約２３５０萬元及稅項

開支增加約８５０萬元所抵銷。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

