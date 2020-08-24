【企業盈警】瑞風（５２７）料中期盈轉蝕最少１８００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞風新能源（００５２７）公布，預期截至６月３０日止中期

虧損不少於約１８００萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得淨溢利約４００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因冠狀病毒疫情爆發，電力銷售減少而導致收益減少，維修和保養費

用增加，與增值稅退稅相關政府補貼收入減少，以及並無發行可換股債券所產生股份支付開支之

非現金及非經營項目，而去年同期則錄約２１００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

