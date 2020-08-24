【企業盈喜】愛帝宮（００２８６）料中期溢利增最少１０倍

《經濟通通訊社２４日專訊》愛帝宮（００２８６）公布，預期截至６月３０日止中期淨溢

利將較去年同期增長不低於１０倍，即至約５２３萬元。

該集團指，中期淨溢利預期升幅主因於２０１９年度下半年完成進一步收購深圳愛帝宮母嬰

健康管理，且其財務報表綜合計入該集團綜合財務報表，而該業務月子服務所產生的高利潤之收

入增加所致。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

