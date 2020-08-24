【企業盈警】暢由聯盟（０１０３９）料中期虧損減逾６５％

《經濟通通訊社２４日專訊》暢由聯盟（０１０３９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損淨額較去年同期截虧損淨額７７００萬元（人民幣．下同）減少６５％以上，即約２６９５萬

元。

該集團預期虧損淨額減少主因確認金融資產減值虧損撥回約２３００萬元，乃因期內償還應

收貸款，而去年度已減值所致，加上銷售及分銷開支、行政開支及研發成本減少，因期內實施節

省成本措施所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

