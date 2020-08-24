【企業盈警】綠領控股（０００６１）料中期虧損擴至最少２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》綠領控股（０００６１）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不少於２億元，比去年同期虧損約１﹒７億元有所擴大。

該集團指，虧損主因採礦業務令收入減少、採礦權和物業、廠房及設備的減值虧損增加，加

上可轉換貸款衍生部分的公平值變動。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

