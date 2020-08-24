【企業盈警】勒泰集團（００１１２）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》勒泰集團（００１１２）公布，預期截至６月３０日止中期錄

得虧損，去年同期純利約６０３０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因銷售物業收入減少、租金收入減少，以及受到新型冠狀病毒於年初

爆發影響，房地產市場下滑，根據獨立專業估值師的估值報告初稿，投資物業重估預期將出現公

平值虧損。然而，該集團於去年同期則錄得投資物業公平值收益約１﹒６８億元。（ｗｈ）

