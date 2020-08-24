【企業盈警】萊蒙（０３６８８）料中期虧損擴大，投資物業減值

《經濟通通訊社２４日專訊》萊蒙集團（０３６８８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損比去年同期虧損約１﹒５９億元擴大約５０％，至約２﹒３９億元。

該集團指，虧損增加主因受到新型冠狀病毒於年初爆發影響，房地產市場下滑，以致期內錄

得投資物業及分類為持作出售的投資物業龐大估值虧損約１﹒１５億元，而去年同期則錄得估值

收益約５８８０萬元。

該集團將於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

