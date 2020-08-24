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即市新聞

24/08/2020 07:53

東方海外（００３１６）中期少賺逾２６％，息４﹒８９美仙

　　《經濟通通訊社２４日專訊》東方海外（００３１６）公布，截至６月３０日止中期純利按
年跌約２６﹒６２％，至約１﹒０２億（美元．下同），每股盈利１６﹒３仙，派中期股息每股
４﹒８９仙。
　　該集團指，收益約３４﹒３億元，按年升約３﹒９４％，其他淨額由收益轉為虧損１６０８
萬元，但財務開支減近３０００萬元抵銷部分影響。該集團指，航運總體的貨運量減少２﹒６％
，但每個標準箱平均收益提升６％，令收益得以提升３﹒２％。幾條航線的市場呈現負增長，但
貨量下跌的部分影響為上升的運費所彌補。太平洋航線貨運量僅減少０﹒３％，收益則提高
０﹒１％。亞洲╱歐洲航航線載貨量下降２﹒３％，但收益增加８﹒１％。亞洲區內包括澳亞的
航線載貨量下降逾５％，但總收益上升逾５％。歐美經濟體深受新冠肺炎疫情影響，而其增加於
大西洋航線服務，導致載貨量增加，收益小幅減少。
　　至於期內平均油價為每噸４２４元，比去年同期每噸４４１元有所回落，令燃料成本減少
１１﹒３％。該集團指，繼續受惠於與中遠海運集團的合作。實施例如有效共同管理集裝箱等控
制成本措施，長遠未來仍充滿信心，如於３月訂購建造５艘２﹒３萬個標準箱的船舶訂單。
（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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