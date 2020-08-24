《國企紅籌》財險（０２３２８）中期純利跌近２２％，不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》中國財險（０２３２８）公布，截至６月３０日止中期純利按

年跌２１﹒７％，至１３１﹒７９億元（人民幣．下同），每股盈利５９﹒３分，不派中期股息

。

該集團指，總保費收入約２４６３億元，按年增４﹒４％，其中，機動車輛險總保費收入

１３１０億元，同比增長２﹒８％，非車險總保費收入約１１５３億元，同比增長６﹒２％。承

保利潤５３﹒３９億元，升２３％，利息、股息和租金收入共約９１﹒２３億元，升４﹒５％，

但已變現及未變現投資淨收益卻降逾８２％，至１﹒４４億元。至於總投資收益１１０億元，年

化的總投資收益率為４﹒６％。不過，該集團由去年同期所得稅獲抵免逾１６億元，轉為付所得

稅費用２６﹒３８億元而拖累盈利下降。

在數碼化方面，截至６月底，家庭自用車客戶線上化率７７﹒８％，較去年底提升１８﹒３

個百分點、家庭自用車客戶理賠線上化率９１﹒３％，較去年底提高２４﹒６個百分點。於６月

底「中國人保」ＡＰＰ累計服務逾２３００萬人，同比增長２４８％；「人保ｅ通」財產險保費

２７９﹒６億元，同比增長逾２倍。該集團指，賠付率６５﹒３％，升０﹒６個百分點，核心償

付能力充足率２６２％，綜合償付能力充足率３０６％。（ｗｈ）



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