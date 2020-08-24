【企業盈警】惠生工程（０２２３６）料中期溢利跌最多６５％

《經濟通通訊社２４日專訊》惠生工程（０２２３６）公布，繼早前披露預期截至６月３０

日止中期錄輕微盈利後，現預期中期溢利介乎７００萬元（人民幣．下同）至１１００萬元之間

，去年同期純利約１１５４萬元跌介乎約５％至６５％。

該集團預期於本月２５日或前後公布業績。（ｗｈ）

