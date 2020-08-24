中國中藥（００５７０）中期純利跌１５％，不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》中國中藥（００５７０）公布，截至６月３０日止中期純利按

年跌１４﹒８％，至約７﹒３２億元（人民幣．下同），每股盈利１４﹒５４分，不派中期股息

。

該集團指，營業額約６６﹒５５億元，按年跌４﹒１％，毛利約４０﹒１７億元，跌

４﹒１％，加上行政及研發開支增約６７００萬元所影響，但其他收入上升及由其他虧損轉收益

抵銷部分影響。

該集團指，中藥配方顆粒業務銷售營業額約４５﹒７億元，與去年同期持平，佔總營業額的

６８﹒７％。受新冠肺炎疫情影響，醫療機構門診人流減少，造成一季度銷售量下滑，隨著疫情

逐步好轉，二季度銷售逐漸恢復，６月單月收入同比上升１６﹒７％。至於成藥營業額跌約

２３％，至約１３億元，因為受疫情影響令門診患者大減。

該集團指，開展線上診療服務、智慧雲藥房業務、拓展醫藥電商銷售渠道促進線上線下業務

聯動整合發展。截至６月底，該集團累計建成１２個中藥配方顆粒提取車間，達產產能近７萬噸

，建成９個標準化中藥配方顆粒製劑基地，達產產能近２萬噸，建成１９個標準化中藥飲片生產

基地，達產產能近７萬噸，產能覆蓋２３個省和直轄市。（ｗｈ）



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