【企業盈警】北京燃氣藍天（０６８２８）料中期盈利跌４９％

《經濟通通訊社２４日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）公布，預期截至６月３０日中期

盈利約８１４６萬元，比去年同期跌約４９％。

該集團指，盈利減少主因２０１９新型冠狀病毒疫情影響，天然氣消費需求下降，導致天然

氣業務銷氣量及銷售價格均有所下滑，特別是天然氣貿易業務及加氣站業務的收益及毛利較去年

同期降幅較大，以及期內應佔聯營公司溢利減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

