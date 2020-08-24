【企業盈警】首控集團（１２６９）料中期稅前虧損增最多１﹒１倍

《經濟通通訊社２４日專訊》首控集團（０１２６９）公布，預期截至６月３０日止中期稅

前虧損比去年同期稅前虧損增介乎約８０％至１１０％，至介乎約３﹒５５億元至４﹒１６億元

人民幣。

該集團指，虧損擴大主因按公平值計入損益之金融資產不利公平值變動而產生未變現虧損，

預期信貸虧損以及商譽、有形及無形資產減值虧損及期內因人民幣眨值產生匯兌虧損。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

