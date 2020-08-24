【企業盈警】首控集團（１２６９）料中期稅前虧損增最多１﹒１倍

《經濟通通訊社２４日專訊》首控集團（０１２６９）公布，預期截至６月３０日止中期稅
前虧損比去年同期稅前虧損增介乎約８０％至１１０％，至介乎約３﹒５５億元至４﹒１６億元
人民幣。
該集團指，虧損擴大主因按公平值計入損益之金融資產不利公平值變動而產生未變現虧損，
預期信貸虧損以及商譽、有形及無形資產減值虧損及期內因人民幣眨值產生匯兌虧損。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃 爭取兩周內完成
|財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長 阿里季績有驚喜大行紛升目標價
|財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差 港股周下跌69點 科指跑贏
|中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
|財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏 九毛九16元入博再破頂
|財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰