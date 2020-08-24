《日入而息》瑞聲少賺５８％，中海外盈利跌４％，科網股熱炒

《今天重點》﹡瑞聲科技（０２０１８）中期少賺５８﹒４％至３﹒２億元人民幣，中期息

０﹒１港元；瑞聲第二季少賺２０﹒８％，光學業務銷售額按年升４３％；

瑞聲指光學業務還在起步階段，相信毛利率將不斷提升

﹡中海外（００６８８）中期少賺３﹒７％，派中期息４５港仙；中海外指有

信心完成全年銷售四千億的目標，未來積極參與香港項目

﹡邱騰華稱美國將港貨改標「中國製造」實施日期延至１１月９日

﹡本港新增９宗確診，另有１０多宗初步陽性個案

﹡字節跳動投資者據報競相持有ＴｉｋＴｏｋ出售的股份

﹡騰訊企業微信海外版改名「Ｗｅｃｏｍ」，疑避美封殺



《即日市況》﹡科網股熱炒恆生科指升１６１點，恆指漲４３７點收２５５５１



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒１５％，改革首日創業板收升１﹒９８％



《美元匯價》﹡歐元失守２０天線，留意１﹒１７重要支持；歐元最新報１﹒１８２９╱

３１，日圓最新報１０５﹒７３╱７６



《公司業績》﹡瑞聲科技（０２０１８）中期少賺５８﹒４％至３﹒２億元人民幣，中期息

０﹒１港元；瑞聲第二季少賺２０﹒８％，光學業務銷售額按年升４３％

﹡２１世紀教育（０１５９８）中期賺３６２６萬元人幣，跌２８％，不派息

﹡鑫苑物業（０１８９５）中期多賺近１﹒７倍，不派息

﹡葉氏化工（００４０８）中期溢利５８８０萬元，跌３３﹒５％，派息６仙

﹡綠城服務（０２８６９）中期多賺５９％，不派息

﹡樂遊科技（０１０８９）中期盈轉虧５７８﹒８萬美元，不派息

﹡浙江世寶（０１０５７）中期虧轉盈約１７０８萬元人民幣，不派息

﹡天津港發展（０３３８２）附屬天津港股份中期少賺２﹒１％

﹡正業國際（０３３６３）中期純利跌８３％至８７４﹒３萬元，不派息

﹡正榮服務（０６９５８）中期多賺１０７％至５９５８萬元人民幣，不派息

﹡安科系統（０８３５３）年度虧轉盈２６﹒７萬坡元，不派息

﹡中海外（００６８８）中期少賺３﹒７％，派中期息４５港仙

﹡中國新城市（０１３２１）中期虧轉盈６９２９萬元人民幣，不派息

﹡金屬資源利用（０１６３６）全年盈轉虧蝕２﹒１７億元，不派息

﹡康臣葯業（０１６８１）中期少賺１６﹒３％，派中期息０﹒０８港元

﹡康希諾生物（０６１８５）中期虧損擴大至１﹒０２億元人民幣

﹡富力地產（０２７７７）中期純利按年減少５﹒８４％，中期息０﹒３８元

人民幣

﹡開拓藥業（０９９３９）中期虧損擴大至１﹒９５億元人民幣，不派息

﹡陽光１００中國（０２６０８）上半年盈轉虧蝕６７５萬元人民幣，派中期

息１０港仙

﹡新鑫礦業（０３８３３）中期虧損擴至６２３１萬元，不派息

﹡勵晶太平洋（００５７５）中期虧損擴大至２７１５﹒５萬美元，不派息

﹡國際精密（００９２９）中期純利跌８３％至２６５萬元，不派息

﹡康師傅控股（００３２２）中期多賺５８﹒４％至２３﹒８億元人民幣，不

派息

﹡恆騰網絡（００１３６）中期少賺８６﹒６％至７１８萬元人民幣，不派息

﹡建發國際集團（０１９０８）中期純利按年下跌２７﹒９％，不派中期息

﹡易鑫集團（０２８５８）中期盈轉虧蝕１０﹒５億元人民幣，不派中期息

﹡越秀地產（００１２３）中期純利按年升６﹒７％，派中期息０﹒０５７港

元

﹡同方友友（０１８６８）中期盈轉虧蝕９２９３﹒３萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡基石藥業（０２６１６）料５新藥明年大中華獲批

﹡醫渡科技擬赴港上市，上載初步招股文件

﹡ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）大股東質押５７﹒７４％股權獲

取貸款

﹡恆生（０００１１）推１００％保證回報延期年金

﹡中石化煉化（０２３８６）今年國內新簽合同目標４６０億元人民幣

﹡中行與阿里、螞蟻集團深化戰略合作，加快構建互聯網＋金融生態

﹡中海物業（０２６６９）斥逾１３９４萬元購重慶中信大廈物業作長期投資

﹡中國人保（０１３３９）全年目標不會下調，料股份回購空間有限

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）獲８﹒９億元３年期銀團貸款

﹡四環醫藥（００４６０）附屬獲國家開發投資集團斥近９億元購１８﹒６％

股權

﹡旭通控股（０１８２６）出售兩附屬公司，涉資逾６００萬元

﹡克莉絲汀（０１２１０）以８０００萬元人民幣售南京市物業

﹡李氏大藥廠（００９５０）附屬完成骨肉瘤治療首例患者給藥

﹡國藝娛樂文化（０８２２８）就聯交所決定其與康宏（０１０１９）換股構

成反向收購，作覆核

﹡開拓藥業（０９９３９）普克魯胺治新冠病毒研究完成首例患者招募

﹡錦欣生殖（０１９５１）提前終止並訂立新ＨＲＣ診所租賃協議

﹡匯豐銀行委任郭孔丞為獨立非執行董事

﹡中海外（００６８８）有信心完成全年銷售四千億的目標，未來積極參與香

港項目



《國企紅籌》﹡北京金隅（０２００９）通過委任曾勁為主席，贊成票近９６％

﹡中國財險（０２３２８）車險渠道及團隊建設致上半年費用率上升

﹡江西銅業（００３５８）子公司東同礦業因連續虧損而關停



《神州民企》﹡騰訊（００７００）中國電競用戶近４﹒８億，與巴塞羅那俱樂部達成合作

﹡中天國際（０２３７９）附屬以近１２２９萬元人民幣出售青島物業

﹡富力地產（０２７７７）全年銷售目標１５２０億元人民幣，擬售物業項目



《中國要聞》﹡７月中央政府收支差額４７６８億，債務餘額１７萬億

﹡王平稱Ｇ６０科創走廊打造若干產業集群參與全球競爭

﹡通威股份多晶硅廠洩化工氣體，樂山政府提前闢謠挨轟

﹡韓正赴江蘇調研，籲加大創新驅動力度推動高質量發展

﹡茅台集團原總經理劉自力一審被判十一年半，罰１００萬

﹡人行１６００億逆回購利率持平，淨投放１１００億；數字貨幣試點未拓展

至房地產買賣等大額交易；人行官員表示應建立一個全球人民幣外匯交易市

場；人行廣州分行表示人民幣成為粵港澳大灣區第一大結算貨幣

﹡中證報表示人行近期投放屬「補水」而非「灌水」

﹡范一飛稱部分機構無證經營資管業務，威脅金融穩定

﹡中證協表示加快出台行業標準，促進金融科技應用融合

﹡中證監就欺詐發行上市股票責令回購辦法徵意見；中證監擬規定股權激勵和

員工持股計劃資金和股票來源；創板改革並試點註冊制落地，助力大灣區建

設；創板嚴格實施退市制度，研其他板塊推註冊制；中證監易會滿稱回歸價

值投資的重要理念

﹡李克強考察重慶京東方：西部地區要擔負東部產業轉移

﹡易綱稱創新金融服務與產品，加強金融科技創新研發

﹡發改委表示嚴格做好ＲＥＩＴｓ試點項目審核工作

﹡銀保監表示持續讓利及加大撥備計提，令銀行業淨利降

﹡劉鶴稱高度重視科技創新，最終戰勝疫情關鍵要靠科技

﹡海航控股１０億人幣超短融料明日到期，稱將準時付息

﹡字節跳動投資者據報競相持有ＴｉｋＴｏｋ出售的股份

﹡美國在台協會會長出席金門追思會，美台斷交以來首次

﹡楊潔篪訪南韓，雙方同意疫情穩定後促成習近平訪韓

﹡騰訊企業微信海外版改名「Ｗｅｃｏｍ」，疑避美封殺

﹡深圳市長會見易會滿稱不斷增強深圳資本市場樞紐功能

﹡拼多多第二季虧損擴大遜預期，收入僅增４４％

﹡１８隻創板註冊制新股全高開，卡倍億、康泰價飆４倍

﹡中金表示註冊制新股難破發，漲跌幅拓寬料小幅提升成交

﹡深交所理事長表示推動科技、資本和實體經濟高水平循環

﹡創板１８新股全高收，康泰曾飆２９倍收升１０倍

﹡劉鶴致辭上市儀式：料三四季度中國經濟增長更有活力；劉鶴冀創板更好服

務成長創新企業，支持更多企業上市

﹡台媒表示華為上周要求台商暫停手機零件供應

﹡華為申請機器人技術相關專利

﹡特朗普稱中美經濟可能脫勾，沒有必要與中國做生意

﹡外交部表示王毅明日起出訪意、荷、挪、法、德歐洲五國；外交部回應「脫

勾論」：中美不是非此即彼可相互成就

﹡趙立堅稱美國圍獵中企是經濟霸凌，支持相關企業維權

﹡龔正稱加強塑料污染治理、強化糧食安全責任制考核

﹡寧波韻升涉嫌違法違規行為，遭中證監立案調查



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１２６４７﹒１３點

﹡台灣經濟部裁罰「淘寶台灣」，因未按規定申請許可



《其他消息》﹡陳茂波稱與業界商方案，防疫保經濟

﹡邱騰華稱美國將港貨改標「中國製造」實施日期延至１１月９日

﹡創新科技署表示粵港科技合作資助計劃今日至１０月２３日接受申請

﹡許智峯私人檢控西灣河開槍警，律政司申請撤控獲法庭批准；許智峯兩宗私

人檢控案，律政司申請撤控獲法庭批准

﹡律政司表示許智峯提私人檢控兩宗案件，均無足夠定罪證據

﹡金管局續任ＥＭＥＡＰ轄下金融市場工作小組主席兩年

﹡屈臣氏集團獲環保署批出入樽機回收塑膠容器先導計劃合約

﹡法庭裁定黎智英涉嫌恐嚇東方記者表證成立

﹡一手樓兩天沽２０５伙，按周升八倍

﹡康城商場Ｔｈｅ ＬＯＨＡＳ首階段昨日開幕

﹡萊坊林浩文料住宅價全年料跌５％

﹡瑞銀料明年赴美ＩＰＯ中概股大減

﹡深股通額度全日用３５億元；滬股通額度全日用逾７億元，陸股通淨流入逾

１９億

﹡香港公開大學將重新命名，邀請公眾提交建議

﹡報告指Ａｉｒｂｎｂ去年為本港貢獻ＧＤＰ達３９億元

﹡南商表示內地物業融資服務可全程在港辦理，提供免費預估值服務



《新冠肺炎》﹡本港新增９宗確診，另有１０多宗初步陽性個案

﹡立法會周五下午開會討論政府抗疫工作最新情況

﹡李克強稱中方新冠疫苗將優先向湄公河國家提供

﹡澳門六成學校９月１日開學

﹡邱騰華稱與泰國日本等十國商討旅遊氣泡安排

﹡美國食藥局緊急批准以血漿作治療

﹡匡智梨木樹宿舍，３員工確診

﹡何栢良表明不參與全民檢測，許樹昌籲市民勿浪費機會

﹡陳肇始稱冀放開偏見陰謀論，有隱形傳播鏈難放寬防疫

﹡僱主確診印傭未安排檢疫，張竹君認「甩漏」致歉

﹡薛永恆稱若檢測陰性會發短訊通知，下月再派銅芯口罩

﹡聶德權稱本周稍後將開放系統予市民預約全民檢測

﹡港大證實３３歲康復ＩＴ男二次感染，為全球首例

﹡保誠加推「免費外傭新型肺炎保障 僱主現金津貼」

﹡珠澳口岸周三起開放粵澳兩地牌車輛通關

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