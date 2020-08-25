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即市新聞

25/08/2020 07:50

《華爾街內望》華府擬加速審批疫苗，道指漲３７８點標指納指破頂

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華府擬加速審批新冠肺炎疫苗，市場對抗疫可能取得醫學進展
的樂觀情緒推動美股周一（２４日）三連漲走高，標指及納指再破頂。
　　道指重上二萬八，收漲３７８點或１﹒３５％，報２８３０８點。標指破頂升３４點或１％
，報３４３１點。納指破頂漲６７點或０﹒６％，報１１３７９點。
　　美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）批准將已康復新冠肺炎患者的血漿用於治療，另外美國政
府正考慮加速審批阿斯利康和牛津大學正在開發的疫苗，以在今年大選前在美國使用。
　　共和黨全國代表大會周一為期四日展開，特朗普正式獲提名為共和黨總統參選人，與民主黨
總統候選人拜登揹水一戰。
　　美國國會山民主黨和共和黨仍就新一輪紓困方案的資金規模、失業補助金問題爭執不下，並
且未有解決跡象。
　　市場亦密切關注聯儲局主席鮑威爾本周在杰克森霍爾研討會上關於貨幣政策的講話，該研討
會今年將在線上舉行。
　　板塊方面，道瓊斯運輸指數跑贏大市，波音收漲６﹒４％。除了醫療保健類股外，其他股份
均收漲，當中能源股和金融股漲幅最大。
　　個股方面，因應蘋果將按一拆四拆股，道指成分股將有變動，新加入雲端軟體服務商
Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、製藥商Ａｍｇｅｎ、工業商Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ，取代埃克森美孚、輝
瑞、雷神，下周一（３１日）開市前生效。（ａｌ）

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