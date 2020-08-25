《運籌帷幄－梁業豪》中線投資組合的資金分配

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。對好友來說的一個好消息，為昨天（２４日）ＷＢＩ－ＳＴ

終於升抵＋１，指示中線投資者入市動用６﹒２５％資金增持。本欄的中線實際持貨量已被上調

至４３﹒７５％，組合內所持股票數目上限為７隻。至於具足夠應市經驗者，則為５６﹒２５％

和９隻。若大家有依從筆者於「證券排行榜」內的建議處理投資組合，現時中線應約４７％按實

際淨持貨量的可動用資金持有軟件服務業股票，包括美團點評（０３６９０）、京東

（０９６１８）與阿里巴巴（０９９８８）。

至於其餘類別，則分別為地產業（約２４％）、資訊科技器材業（約１５％）與交易所買賣

基金（約１４％）。若各位現時完全沒持有港股，筆者認為依然應按上述持貨比例建立中線投資

組合。然而，鑑於部分股票快將呈現超買，大家可考慮改為吸納於「證券排行榜」內以橙色顯示

代號的其他證券，或盈富基金（０２８００）。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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