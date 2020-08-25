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即市新聞

25/08/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美國風景線

　　《缸邊隨筆》美國議員佩洛西，一度稱香港的動亂為「美麗的風景線」。今天，報道一下美
國的「風景線」，是「美麗」，是「悲哀」，還是「醜陋」，由各位配詞。
　
　　（１）紐約成為「Ｗａｒ　Ｚｏｎｅ」。
　
　　（２）今年紐約槍擊事件遠超五年平均。
　
　　（３）美國槍、彈缺貨。
　
　　造槍彈的Ａｍｍｏ　Ｉｎｃ，公布其２０２０年第二季營收升了１２５％。
　
　　（４）不少人，富人為主，因疫情及治安不好逃離紐約市。
　
　　（５）紐約地主懇求紐約的公司復工，以拯救紐約市經濟（但會否是拯救其租金？）。
　
　　華爾街少見人跡。不少公司已安排在家工作，就算疫情過去，怕紐約難再見昔日的車水馬龍

　
　　（６）美國西岸的波特蘭市，亂事持續。
　
　　（７）三藩市商業中心區，人跡少。
　
　　（８）三藩市大灣區的地鐵無客，再下去，地鐵要否破產關閉？
　
　　（９）紐約皇后區的領食物人龍長達四分之一哩。
　
　　（１０）加州山火逾一百畝，上周加州有１﹒２萬次雷擊，帶來５８５個新火頭。
　
　　（１１）美國疫情仍失控。
　
　　（１２）吸毒人多管不了，便不管了，將吸毒合法了，就無吸毒罪犯了。更要方便吸大麻者
，透過販賣機，隨時買到大麻。
　
　　（１３）有擔心，再此下去，紐約會死掉。其實再如此下去，整個美國又會如何活下去？
　
　　（１４）黑人之命真是命？美國近日種族衝突燎原，大家看片，見美警連開七槍，擊斃無反
抗力之黑人便知。相關視頻：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ
？ｖ＝ｅ７Ｎ９ｃｕＳ＿ＹｃＥ
　
　　股市，能否脫離社會而獨自存在？但何時由分道揚鑣，轉為「社」、「股」合一？
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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