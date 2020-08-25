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25/08/2020 07:51

《港元匯價》港匯觸及強方兌換保證，金管局再注６﹒４３億港元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港元匯價月內第三度觸及強方兌換保證，金管局在紐約時段承
接約８３００萬美元沽盤，沽出６﹒４３億港元，令本港銀行體系總結餘增加至１８８３﹒８３
億港元。
　　本月，金管局合共承接約２﹒９７億美元沽盤，向市場注資２３﹒０１億港元。
　　現時，美元兌港元報７﹒７５０１。（ｎｓ）

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