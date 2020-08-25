《港元匯價》港匯觸及強方兌換保證，金管局再注６﹒４３億港元

《經濟通通訊社２５日專訊》港元匯價月內第三度觸及強方兌換保證，金管局在紐約時段承

接約８３００萬美元沽盤，沽出６﹒４３億港元，令本港銀行體系總結餘增加至１８８３﹒８３

億港元。

本月，金管局合共承接約２﹒９７億美元沽盤，向市場注資２３﹒０１億港元。

現時，美元兌港元報７﹒７５０１。（ｎｓ）

