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25/08/2020 08:32

《新股上市》農夫山泉今日起招股，入場費約４３４３元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》農夫山泉（０９６３３）本日起至本周五（２８日）中午招股
，全球發售逾３﹒８８億股Ｈ股，其中約２７１７﹒６４萬股在港公開發售，國際發售３﹒６１
億股，另有１５％超額配股權。招股價介乎１９﹒５元至２１﹒５元，一手２００股，入場費４
３４３﹒３４元，最高集資約８３﹒５億億元，預期９月８日上市。聯席保薦人、聯席全球協調
人及聯席帳簿管理人為大摩及中金。
　　農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告，２０１２年至２
０１９年間，該集團連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。以２０１９年零
售額計，該集團在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。
　　假設定價為招股價中位數２０﹒５元，所得款項淨額約７７﹒６８億元，約２５％將用於品
牌建設工作；約２５％將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升我們的銷售能
力；約２０％將用於新增產能所需的資本開支；約將用於加強業務運營基礎能力建設；約１０％
將用於償還銀行貸款；約１０％將用於補充流動資金和其他一般企業用途。
　　農夫山泉招股引入基石投資者，包括富達基金、Ｃｏａｔｕｅ基金、新加坡ＧＩＣ　Ｐｒｉ
ｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、國調基金及誠通中信農業基金，以及歐力士亞洲資本，合共認購最
多３﹒２億美元股份，認購最多１﹒１５億股。（ｋｓ）

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