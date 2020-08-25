《盤後部署》疫情好轉見市場資金輪動，港股有力挑戰２６５００點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股受到美國衛生機構批准新冠新療法消息提振，集體造

好，其中標普５００及納指更創新高，港股今早輕微高開３５點，報２５５８６點，盤中早段在

匯控（００００５）帶動下，港股曾高見２５６２１點為全日最高位，升６９點，創逾一個月高

。未幾，舊經濟股回吐，加上惟手機設備孖寶舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）遭大行

下調評級至「沽售」而急回，港股亦掉頭下跌，最低曾見２５３５２點挫１９９點。午後，賭業

股及地產股回升，最終港股收報２５４８６點，跌６５點或跌０﹒２６％，主板成交

１２８７﹒７１億元。國企指數報１０２９１點，跌４５點或跌０﹒４４％。恆生科技指數報

７２２３點，跌１０６點或跌１﹒４５％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３３７３點，跌１２點或跌０﹒３６％。深證成份指數報

１３６６９點，升２點，總成交９４２０﹒６１億元人民幣。



＊瑞銀：拜登勝出更利好亞洲股市＊



瑞銀分析師Ｍａｒｋ Ｈａｅｆｅｌｅ及其團隊於周二（２４日）發表報告，若果美國大選

民主黨政府上台，將把執政重點放在基礎設施建設上，並在貿易問題上採取較溫和姿態，這對亞

洲的資訊技術公司、５Ｇ相關企業以及電動汽車技術供應鏈將是利好，更將利好亞洲股市。這可

能導致美國企業所得稅提高和更多的監管，但他們認為政府支出增加將有利於該地區的出口導向

型經濟。瑞銀策略師稱，若特朗普贏得連任，可能導致美國在貿易問題上採取更強硬的立場。

另外，太平洋投資管理公司稱，金價目前不貴，升勢尚未完全開展，因實際利率依然處於低

位，黃金還有進一步上行空間。近期金價上漲，但其認為，在實際利率處於歷史低位的背景下，

黃金估值仍然具吸引力，甚至是便宜。



＊疫情轉好醫療相關股短期宜避開＊



港股本日回軟，最多曾挫約２００點，但港股短中期上升趨勢不變。先是市場資金充裕一直

是股市大漲主因之一，再看美股資金輪動炒作，隨疫情緩和且疫苗消息正面，加上舊經濟股績差

走勢上半年大多已反映，道指料短期重新上力。估計港股舊經濟股短期亦會跟炒，因澳門已陸續

開放作試驗田賭股已見炒作；香港將有全民檢測及有健康碼輔助，相信有助緩和本地疫情，舊經

濟股有機會自然炒復甦，長遠更可憧憬舊經濟股往後業績按季見增長。再者，市場仍憧憬大型中

概股回流上市，為港股提供良好氣氛。此外，疫情轉好資金輪動，醫療相關股短期宜避開，但中

長線仍值得部署。

技術方面，恆指仍處於十天線（約２５２５１點）上，日線圖的大圓底走勢未破壞，１４天

ＲＳＩ約５６﹒８未超買，料港股短期仍能挑戰２６５００點目標不變，２４５００點有支持。

（ｋｓ）

